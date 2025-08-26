Τσιτσιπάς: Ρίχνεται στη μάχη του US Open το βράδυ της Τρίτης, κόντρα στον Μουλέ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ρίχνεται το βράδυ της Τρίτης (26/8, όχι νωρίτερα από τις 22:00) στη μάχη του US Open, κάνοντας πρεμιέρα με αντίπαλο τον Αλεξάντρ Μουλέ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παίρνει τη σκυτάλη μετά από τη νικηφόρα πρεμιέρα της Μαρίας Σάκκαρη στο US Open (επικράτησε της Τατιάνα Μαρία με 2-0 σετ και προκρίθηκε στον 2ο γύρο) καθώς το βράδυ της Τρίτης (26/8) ρίχνεται και εκείνος στη μάχη επί αμερικανικού εδάφος, στο τέταρτο και τελευταίo Grand Slam της σεζόν.

Αντίπαλός του Έλληνα πρωταθλητή (Νο 28) στον πρώτο γύρο είναι ο Αλεξάντρ Μουλέ (Νο 38), με το νικήτη της αναμέτρησης να βρίσκει απέναντί του στον επόμενο γύρο είτε τον Γερμανό, Ντάνιελ Αλτμάιερ, είτε τον Σέρβο, Χαμάντ Μετζέντοβιτς.

Σημειώνεται πως η κόντρα του Τσιτσιπά με τον Μουλέ δεν θα αρχίσει νωρίτερα από τις 22:00 ώρα Ελλάδας ενώ δεν θα καλυφθεί τηλεοπτικά.

Απέναντι στον Γάλλο ο Στέφανος μετράει δύο νίκες σε ισάριθμες κόντρες τους ενώ συνολικά στα τέσσερα τελευταία Grand Slam μετράει μόλις μία επιτυχία, κόντρα στον Αργεντινό Τόμας Μάρτιν Ετσεβέρι στην πρεμιέρα του στο φετινό Roland Garros.