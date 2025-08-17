Τζόλης: Αυτή είναι η μυθική προσφορά της Κρίσταλ Πάλας για τον Έλληνα διεθνή

Η Κρίσταλ Πάλας ψάχνει για τον αντικαταστάτη του Εμπερέτσι Έζε, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα παραχωρηθεί στην Τότεναμ. Πρώτος στόχος της αγγλικής ομάδας είναι ο Χρήστος Τζόλης, τον οποίο έχουν παρακολουθήσει στενά, ενώ ο Αυστριακός τεχνικός της Όλιβερ Γκλάσνερ έχει την καλύτερη δυνατή άποψη για τον 23χρονο εξτρέμ.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην πρώτη προσέγγιση προς την Μπριζ η Πάλας έριξε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το ποσό των 32 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόταση που απορρίφθηκε αμέσως από τη βελγική ομάδα. Κάτι που πάντως δεν δείχνει να αποθαρρύνει τους Άγγλους, οι οποίοι είναι έτοιμοι να επιστρέψουν με νέα μεγαλύτερη πρόταση για τον Έλληνα διεθνή.

Όπως όλα δείχνουν για να συζητήσει η Μπριζ το ενδεχόμενο να παραχωρήσει τον Τζόλη θα πρέπει η Κρίσταλ Πάλας να φτάσει κάπου στα 37 με 40 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που προφανώς και δεν είναι απαγορευτικό για τη Λονδρέζα.

Το δεδομένο είναι ότι ο Έζε πιέζει να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους “σπερς”, η Πάλας θα αναζητήσει άμεσα τον αντικαταστάτη του, οπότε αναμένονται άμεσα οι εξελίξεις στο θέμα του Χρήστου Τζόλη.

Θυμίζουμε ότι στα μέσα Ιουλίου ο Τζόλης επέκτεινε το συμβόλαιό του με την Μπριζ μέχρι το 2029 .