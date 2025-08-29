Βαθμολογία UEFA: Ελληνική εκτόξευση με 3/3 ονειρικές προκρίσεις

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της UEFA μετά τις δύο νίκες (ΠΑΟΚ και ΑΕΚ) και τη μία ισοπαλία (Παναθηναϊκός), που ισοδυναμούσαν με 3/3 προκρίσεις και ελληνική εκτόξευση, καθώς η χώρα μας απομακρύνθηκε από την πληγωμένη Νορβηγία, ενώ πλέον κοιτάζει πιο καθαρά τη 10η θέση της Τσεχίας.

Ακόμη μία βραδιά-όνειρο για τις ελληνικές ομάδες σε ακόμη μία βραδιά των ρεβάνς.

Όπως στις 14 Αυγούστου έτσι και δύο εβδομάδες αργότερα, οι εκπρόσωποι της Ελλάδας έκαναν 3/3 στις προκρίσεις με δύο νίκες (ΠΑΟΚ και ΑΕΚ) και μία ισοπαλία (Παναθηναϊκός).

Όπως γράφει το SPORT24, έδωσαν έτσι 500 πόντους στη χώρα μας στη βαθμολογία της UEFA, αλλά και τη δυνατότητα να συμμετάσχει με τέσσερις ομάδες σε League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Έτσι, εκμεταλλεύτηκε το απόλυτο μηδέν της Τσεχίας, η οποία έχασε παράλληλα μία ομάδα. Απώλειες είχε και η Νορβηγία, η οποία έχασε δύο ομάδες.

Κατόπιν τούτων, η Ελλάδα κατάφερε τόσο να πλησιάσει στη 10η θέση όσο και να απομακρυνθεί σημαντικά από την 11η.

Πλέον, η απόσταση από τη 10η Τσεχία έπεσε στους 2.788 βαθμούς και από την 11η Νορβηγία ανέβηκε στους 725 πόντους, ενώ στους 1.637 βαθμούς είναι η διαφορά από την Πολωνία.

Θυμίζουμε ότι κάθε νίκη πλέον στις League Phase δίνουν διπλάσιους βαθμούς. Το ίδιο ισχύει και για τις ισοπαλίες.

Κάτι που σημαίνει ότι Τσεχία, Ελλάδα και Νορβηγία θα παίρνουν 400 βαθμούς για τις νίκες των εκπροσώπων τους και 200 για τις ισοπαλίες, ενώ η Πολωνία, που βρίσκεται στο κατόπι μας, θα παίρνει 500 και 250 αντίστοιχα.

Η βαθμολογία της UEFA