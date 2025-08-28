Βέλγιο – Γαλλία 64-92: Άνετη επικράτηση για τους “μπλε” στην πρεμιέρα του Eurobasket 2025

Η Γαλλία μπήκε με το δεξί στην πρεμιέρα της στο EuroBasket 2025.

Η Γαλλία επικράτησε του Βελγίου με σκορ 64-92 στην πρεμιέρα της στον τέταρτο όμιλο του EuroBasket 2025 στο Κατόβιτσε, ξεκινώντας τη διοργάνωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η ομάδα του Φρεντερίκ Φοτού, με πέντε διψήφιους σκόρερ, απέκτησε γρήγορα ευρείες διαφορές από το πρώτο ημίχρονο. Σημείο αναφοράς για τη Γαλλία αποτέλεσε το γεγονός ότι όλοι οι παίκτες της σκόραραν ήδη από το πρώτο ημίχρονο, ένα εντυπωσιακό στατιστικό.

Παρά την αστοχία τους από το τρίποντο (29% με 8/28), οι Γάλλοι δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο του αγώνα και πέρασαν στην πρώτη θέση του ομίλου, καθώς νωρίτερα το Ισραήλ είχε επικρατήσει της Ισλανδίας με 12 πόντους.

Για τη Γαλλία, όπως γράφει το SPORT24, το σκορ μοιράστηκε σε μεγάλο βαθμό, ενώ από την ομάδα του Βελγίου, ξεχώρισε ο Χανς Βανγούιν με 13 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Στη δεύτερη αγωνιστική, η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σλοβενία (30/8 στις 18:00), ενώ το Βέλγιο θα παίξει ένα must-win παιχνίδι με την Ισλανδία τρεις ώρες νωρίτερα.