Βέλγιο – Ισλανδία 64-71: Σπουδαία ανατροπή και νίκη για τους Βέλγους στο φινάλε

Το Βέλγιο έχανε για 34 συνεχόμενα λεπτά αλλά πήρε την νίκη κόντρα στην Ισλανδία.

Το Βέλγιο κατάφερε να κερδίσει την Ισλανδία με σκορ 64-71 στη δεύτερη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου του EuroBasket, που διεξάγεται στο Κατοβίτσε της Πολωνίας, και ανέβασε το ρεκόρ του σε 1-1, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες του για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Όπως γράφει το Sport24, η ομάδα του Βελγίου βρέθηκε πίσω στο σκορ για τη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, με το τελευταίο προβάδισμα να το έχει στο 6ο λεπτό, αλλά με μια εκπληκτική άμυνα στο τελευταίο πεντάλεπτο, όπου δέχθηκαν μόλις δύο πόντους από βολές, κατάφεραν να πραγματοποιήσουν σπουδαία ανατροπή.

Ο Τρίγκβι Χλίνασον, παρά την εξαιρετική του εμφάνιση με 20 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 μπλοκ σε 39 λεπτά συμμετοχής, δεν μπόρεσε να οδηγήσει την Ισλανδία στη νίκη. Από την πλευρά του Βελγίου, πρώτος σκόρερ ήταν ο Εμάνουελ Λεκόμτ με 16 πόντους και 6 ασίστ, ενώ πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Ζαν Μαρκ Μουέμα, που σταμάτησε στους 13 πόντους στο φινάλε της αναμέτρησης.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γιλμάζ, Μπάκι, Μπαρκάουσκας

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-15, 36-32, 52-46, 64-71

ΙΣΛΑΝΔΙΑ (Πέντερσεν): Στέιναρσον 1, Χένινγκσον 2, Γκούντμουντσον 7 (1/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Φρίντρικσον 13 (4/9 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 8/9 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα, 4 λάθη), Γιόνσον 2, Πάλσον 6 (2/7 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Χέρμανσον 12 (6/11 δίποντα, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γκούναρσον, Χλίνασον 20 (7/10 δίποντα, 6/8 βολές, 10 ριμπάουντ), Θράσταρσον 1.

ΒΕΛΓΙΟ (Γκιέργκια): Λεκόμτ 16 (5/19 σουτ, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μουέμα 13 (3/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Βανγούιν 8 (10 ριμπάουντ), Σβαρτζ 4, Τούμπα 1, Μπακό 10 (7 ριμπάουντ), Βαν Βλιτ 8 (12/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Βαν ντεν Έιντε 7, Μενς 4, Γκουίσε.

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Η Ισλανία αντιμετωπίζει την Πολωνία (31/8, 21:30), ενώ το Βέλγιο την Σλοβενία (31/8, 15:00).