Βόλος – Ολυμπιακός 0-2: Τα δύο τακουνάκια του Τσικίνιο οδήγησαν τους ερυθρόλευκους στην απόδραση

Ο Ολυμπιακός με δύο ασύλληπτες εμπνεύσεις του Τσικίνιο στα τελευταία 15 λεπτά, απέδρασε από τον Βόλο με 2-0 και πηγαίνει με ηρεμία στη διακοπή των εθνικών ομάδων. Τα γκολ για τους “ερυθρόλευκους” σημείωσαν ο Πορτογάλος χαφ στο 77′ κι ο αρχηγός Παναγιώτης Ρέτσος στο 85′.

Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε και τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League να κάμψει την αντίσταση του αντίπαλού του, όμως η ατομική ποιότητα έκανε πάλι τη διαφορά φτάνοντας στους έξι βαθμούς, ενώ παράλληλα άφησε τον Βόλο στο απόλυτο μηδέν με τη δεύτερη σερί του ήττα.

Ο Τσικίνιο “ντύθηκε μάγος”, έκανε δύο ασύλληπτα τακουνάκια, το πρώτο για να “ξεκλειδώσει” τη θεσσαλική άμυνα στο 77′ και το δεύτερο για την ασίστ στο γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου στο 85′, οδήγησε τους νταμπλούχους Ελλάδας στη νίκη με 2-0 στο Πανθεσσαλικό και του έδωσε την ευκαιρία να πάρει άνετος και ήρεμος στη διακοπή των εθνικών ομάδων.

Μεγάλη εμφάνιση και από τον Κωνσταντή Τζολάκη, που με το σκορ στο 0-0 κράτησε απαραβίαστη την εστία του με δύο σπουδαίες επεμβάσεις.

Ντεμπούτο για τους Πειραιώτες έκανε ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα, που έδωσε και την ασίστ στο πρώτο τέρμα των φιλοξενούμενων.

Την 3η αγωνιστική ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό και ο Βόλος παίζει στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό.

Το ματς

Oπως αναφέρει το Sport24.gr, o Ολυμπιακός μπήκε στο χορτάρι του Πανθεσσαλικού με τη διάθεση να ελέγξει τον ρυθμό από την αρχή φτάνοντας στην πρώτη τελική με τον Τσικίνιο στο 4′.

Ο Πορτογάλος χαφ έπιασε ένα σουτ μέσα από την περιοχή πριν η μπάλα σκάσει στο έδαφος, όμως δεν ήταν καλό και πέρασε εκτός της εστίας του Σιαμπάνη.

Τρία λεπτά αργότερα ήρθε και η δεύτερη τελική εκτός εστίας. Ροντινέι, Νασιμέντο και Μαρτίνς έκανανμία κομπίνα στο κόρνερ, ο Πορτογάλος εξτρέμ μένει μόνος του για να σεντράρει, με τον αρχηγό του Ολυμπιακού να παίρνει την κεφαλιά, όμως δεν ανησύχησε τον τερματοφύλακα του Βόλου, αφού πέρασε μακριά από το τέρμα των γηπεδούχων.

Στο 10′ ο Βόλος έδειξε επιθετικά την παρουσία του έχοντας την πιο σημαντική στιγμή στο ματς. Ο Χουάνπι εκτέλεσε το φάουλ, ο Τζόκα έπιασε ένα γυριστό σουτ έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού, με τον Τζολάκη να κάνει γρήγορα πίσω βήματα και να διώχνει με εκπληκτική επάμβαση σε κόρνερ.

Στο 14′ σημειώθηκε και δεύτερη μεγάλη φάση για λογαριασμό της θεσσαλικής ομάδας. Ο Κόμπα τροφοδότησε τον Χάμουλιτς στην πλάτη της ερυθρόλευκης άμυνας, αυτός προσπάθησε να βγει τετ α τετ, ο Ρέτσος τον πρόλαβε και τον υποχρέωσε να κινηθεί προς τα πλάγια της εστίας του Τζολάκη, με συνέπεια το σουτ του να καταλήξει αδύναμα δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι των φιλοξενούμενων.

Στο 19′ ο Βόσνιος διεθνής πάτησε περιοχή από τα αριστερά, ωστόσο το σουτ του που επιχείρησε με το δεξί δεν είχε τα απαιτούμενα φάλτσα και η μπάλα κατέληξε άουτ.

Ο Ολυμπιακός απείλησε πραγματικά τον Βόλο στο 29′ με τον Πνευμονίδη, όμως ο Σιαμπάμης αρνήθηκε στον Έλληνα το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο Τσικίνιο εισχώρησε κάθετα στην περιοχή του Βόλου, έκοψε προς το πέναλτι, εκεί έκανε κίνηση ο 19χρονος εξτρέμ, όμως το σουτ του σταμάτησε στο αριστερό πόδι του Σιαμπάνη.

Τελευταία αξιόλογη ευκαιρία στο πρώτο μέρος ήταν για τους γηπεδούχους, αλλά ο κέρβερος Τζολάκης με τη δεύτερη επέμβασή του στο πρώτο μέρος κράτησε το 0-0.

Ο Λάμπρου σέντραρε με το δεξί, ο Μύγας βρέθηκε ολομόναχος στο δεύτερο δοκάρι, με τον διεθνή Έλληνα τερματοφύλακα να απομακρύνει την μπάλα με τα πόδια πριν γίνει το 1-0.

Στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός μπήκε με διάθεση να βρει το τέρμα που θα “ξεκλειδώσει” την άμυνα του Βόλου και λίγο έλειψε να το πετύχει ξανά με τον Πνευμονίδη στο 48′, όμως εκ νέου ο Σιαμπάνης είχε την απάντηση.

Ο Μαρτίνς έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, ο 19χρονος εξτρέμ στόπαρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, σούταρε με το δεξί, όμως ο Έλληνας τερματοφύλακας έπεσε και μπλόκαρε σταθερά.

Στο 55′ ο Ολυμπιακός σκόραρε με τον Ελ Κααμπί, όμως το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ του φορ των νταμπλούχων Ελλάδας.

Ο Τζολάκης με βολέ βρήκε τον Ελ Κααμπί στην πλάτη της άμυνα του Βόλου, ο Σιαμπάνης έκανε κάκιστη εκτίμηση της φάσης, ο διεθνής Μαροκινός τον πρόλαβε, τσίμπησε την μπάλα και σε κενό τέρμα έκανε το 0-1.

Οι Πειραιώτες αύξησαν την πίεσή τους και τις προσπάθειες για το 0-1, όμως βρήκαν και στο 57′ απέναντί τους έναν εξαιρετικό Σιαμπάνη, ο οποίος έπεσε στην αριστερή του γωνία και έδιωξε σε κόρνερ το σουτ του Νασιμέντο έξω από την περιοχή.

Στο 72′ ο Τσικίνιο εκτέλεσε το κόρνερ, ο Ρέτσος έπιασε την κεφαλιά ενώ μαρκαριζόταν κι έτσι η μπάλα δεν είχε πολλή δύναμη, με συνέπεια ο Σιαμπάνης να μην δυσκολευτεί να την πάρει την αγκαλιά του.

Έπρεπε να φτάσουμε στο 77′ του αγώνα και μία ασύλληπτη έμπνευση του Τσικίνιο για να “ξεκλειδώσει” ο Ολυμπιακός την άμυνα του Βόλου.

Ο Στρεφέτσα έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Τσικίνιο πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι και με τακουνάκι άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους.

Στο 85′ διαμορφώθηκε το τελικό 0-2 με ακόμη μία μαγεία του Τσικίνιο και σκόρερ αυτή τη φορά τον “ερυθρόλευκο” αρχηγό, Ρέτσο.

Ο Γιαζίτζι εκτέλεσε το κόρνερ, ο Πορτογάλος χαφ έκανε ξανά τακουνάκι, ο αρχηγός του Ολυμπιακού πετάχτηκε στην καρδιά της περιοχής του Βόλου κι σφράγισε την ερυθρόλευκη νίκη.

ΒΟΛΟΣ: Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Μύγας, Μαρτίνεθ (78′ Θαρθάνα), Κόμπα, Λάμπρου (79′ Ασεχνούν), Τζόκα, Χουάνπι, Χάμουλιτς (69′ Μακνί)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία (66′ Έσε), Νασιμέντο (89′ Σιπιόνι), Μαρτίνς (78′ Γιαζίτζι), Τσικίνιο (89′ Καμπελά), Πνευμονίδης (66′ Στρεφέτσα), Ελ Κααμπί