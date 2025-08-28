Βοσνία – Κύπρος 91-64: Οι γηπεδούχοι το χειροκρότημα, οι φιλοξενούμενοι τη νίκη στην πρεμιέρα του Eurobasket 2025

Η Κύπρος έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, όμως η Βοσνία πήρε με άνεση την νίκη (91-64) στο πρώτο ματς του Γ’ Ομίλου του EuroBasket 2025 στη Λεμεσό.

Το ιστορικό πρώτο παιχνίδι της Κύπρου σε τελική φάση EuroBasket αποτέλεσε μια σημαντική εμπειρία για την εθνική ομάδα της χώρας, η οποία φιλοξενεί όμιλο της διοργάνωσης. Ωστόσο, η Βοσνία επικράτησε με σκορ 91-64, έχοντας στο πλευρό της 1500 οπαδούς.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Γιουσούφ Νούρκιτς ήταν ασταμάτητος και γενικώς ήταν εμφανής η διαφορά στα δύο ρόστερ.

Η ομάδα του Χριστόφορου Λειβαδιώτη κατάφερε να κερδίσει το τρίτο δεκάλεπτο με σκορ 23-11, μειώνοντας τη διαφορά στους εννέα πόντους (58-49), κερδίζοντας το χειροκρότημα και τις εντυπώσεις για τη μαχητικότητά της. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μία ομάδα που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μικρών Χωρών, το άλλοτε EuroBasket Γ’ Κατηγορίας, οπότε ακόμη κι αυτό το σπουδαίο δεκάλεπτο θα το έχει και θα το θυμάται για πάντα.

Κορυφαίοι για την Κύπρο ήταν ο Κωνσταντίνος Σιμιτζής και ο Φίλιππος Τίγκας. Η Κύπρος γνωρίζει ότι την περιμένουν τέσσερις ακόμα πιο δύσκολοι αγώνες απέναντι σε ομάδες ανώτερου επιπέδου από τη Βοσνία.