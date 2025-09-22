Αθλητικά Ποδόσφαιρο

Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Πού θα δείτε την κορυφαία βράβευση του ποδοσφαίρου

Διαβάζεται σε 1'
Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Πού θα δείτε την κορυφαία βράβευση του ποδοσφαίρου
Eurokinissi Sports

H κορυφαία βράβευση του ελληνικού ποδοσφαίρου από τον ΠΣΑΠΠ θα προβληθεί τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 19:30 αποκλειστικά στο ACTION24.

 

Η εκδήλωση – θεσμός του ελληνικού ποδοσφαίρου επιστρέφει για 44η φορά.

Τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025 στις 19:30, ο ΠΣΑΠΠ θα βραβεύσει τους κορυφαίους και τις κορυφαίες της σεζόν 2024/25, όπως προέκυψαν μέσω ψηφοφορίας που διεξήχθη μεταξύ των μελών του.

Η εκδήλωση, που θα παρουσιάσουν οι Ντέμης Νικολαϊδης και Μιχάλης Τσόχος θα πραγματοποιηθεί στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση και μπορείτε να την παρακολουθήσετε σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τη συχνότητα του ACTION 24.

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα