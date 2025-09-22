Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Πού θα δείτε την κορυφαία βράβευση του ποδοσφαίρου

H κορυφαία βράβευση του ελληνικού ποδοσφαίρου από τον ΠΣΑΠΠ θα προβληθεί τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 19:30 αποκλειστικά στο ACTION24.

Η εκδήλωση – θεσμός του ελληνικού ποδοσφαίρου επιστρέφει για 44η φορά.

Τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025 στις 19:30, ο ΠΣΑΠΠ θα βραβεύσει τους κορυφαίους και τις κορυφαίες της σεζόν 2024/25, όπως προέκυψαν μέσω ψηφοφορίας που διεξήχθη μεταξύ των μελών του.

Η εκδήλωση, που θα παρουσιάσουν οι Ντέμης Νικολαϊδης και Μιχάλης Τσόχος θα πραγματοποιηθεί στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση και μπορείτε να την παρακολουθήσετε σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τη συχνότητα του ACTION 24.