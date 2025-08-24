Χάλκινος ο Κακουλάκης: Έλαμψε στη Ρουμανία, κάνοντας διπλό πανελλήνιο ρεκόρ στα 1.500μ. ελεύθερο

Ο Βασίλης Κακουλάκης κατέγραψε μεγάλο θρίαμβο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων, κάνοντας διπλό πανελλήνιο ρεκόρ στα 1.500μ. ελεύθερο, το οποίο του απέφερε το χάλκινο μετάλλιο.

Την τελευταία ημέρα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Εφήβων-Νεανίδων, το οποίο διεξάγεται στην πόλη Οτοπένι της Ρουμανίας, ήρθε το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα, με τον Βασίλη Κακουλάκη να κερδίζει (24/8) το χάλκινο στα 1.500μ. ελεύθερο.

Πιο αναλυτικά, ο Καλουκάκης κατέγραψε επίδοση 15:00.29, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο νέο διπλό πανελλήνιο ρεκόρ κατηγοριών Νέων Ανδρών (Κ23) και Εφήβων. Η προηγούμενη καλύτερη επίδοσή του, που αποτελούσε και Πανελλήνιο Ρεκόρ Εφήβων, ήταν 15:13.55 (19/5).

Να σημειωθεί, πως το προγενέστερο Πανελλήνιο Ρεκόρ Νέων Ανδρών (Κ23) ανήκε εδώ και 2 χρόνια στον Δημήτρη Μάρκο με 15:07.61 από τις 23/7/2023.