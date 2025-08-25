Χάος μετά το Αργεντινή – Δομινικανή Δημοκρατία: Ξύλο και γροθιές μέσα στο παρκέ

Απίθανες σκηνές έντασης και ξύλο μετά το τέλος του Αργεντινή – Δομινικανή Δημοκρατία με γροθιές και σπρωξίματα από Ντέιβιντ-Τζόουνς Γκαρσία και Χουάν Γκερέρο.

Επεισοδιακό ήταν το φινάλε του Αργεντινή – Δομινικανή Δημοκρατία (83-84) για το FIBA AmeriCup που διεξάγεται στη Νικαράγουα.

Όπως γράφει το SPORT24, η ένταση στο κέντρο του γηπέδου πήρε τεράστιες διαστάσεις, με τους Ντέιβιντ-Τζόουνς Γκαρσία και Χουάν Γκερέρο από τη Δομινικανή Δημοκρατία να βρίσκονται στο επίκεντρο των επεισοδίων, με ξύλο και γροθιές.