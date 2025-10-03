Χάρης Παυλίδης: “To γυναικείο πόλο ψυχορραγεί – Το μπάσκετ είναι το εθνικό μας άθλημα”

Το SPORT24 άκουσε τον προπονητή της Εθνικής ομάδας γυναικών στο πόλο Χάρη Παυλίδη να ξεσπά για την κατάσταση του αθλήματος στην Ελλάδα, να κάνει σύγκριση με το μπάσκετ και να αποκαλύπτει τι έγινε και θα μεταδίδονται από την τηλεόραση αγώνες γυναικείου πόλο.

Ο Χάρης Παυλίδης κατέκτησε με την Εθνική ομάδα πόλο γυναικών το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, πετυχαίνοντας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του αθλήματος.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής ήταν προσκεκλημένος στο ετήσιο αθλητικό συνέδριο του ΠΣΑΤ στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής στην Αρχαία Ολυμπία και τον SPORT24 τον άκουσε να ξεσπά, λέγοντας απίστευτα πράγματα, για την κατάσταση του γυναικείου πόλο στην Ελλάδα.

“Η υδατοσφαίριση δεν είναι το εθνικό μας άθλημα”

«Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι η υδατοσφαίριση είναι το εθνικό μας άθλημα. Είμαι ξεκάθαρος, για να είναι κάποιο άθλημα εθνικό πρέπει ο κόσμος να ταυτίζεται μαζί του, να παίζει, να παρακολουθεί. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη τη δεκαετία του 80, οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαι μπασκετικός, Αρειανός είμαι. Ο γιος μας μπάσκετ παίζει, δεν παίζει πόλο. Δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση αυτά που λένε ότι το πόλο είναι το εθνικό μας άθλημα».

“Το μπάσκετ είναι το εθνικό μας άθλημα”

«Το μπάσκετ είναι το εθνικό μας άθλημα, η ιστορική χρονιά του 1987 άλλαξε την ιστορία του αθλητισμού στην Ελλάδα, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο μας, παρότι και εμείς έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα για τον ελληνικό αθλητισμό, με μηδαμινή προβολή. Αν θυμάστε όταν γυρίσαμε από το Παγκόσμιο στη Σιγκαπούρη στο αεροδρόμιο είπα αυτό που νιώθω: “Είμαστε τώρα εδώ πέρα, σε μία εβδομάδα δεν θα μας θυμάται άνθρωπος” κι έτσι συμβαίνει. Εγώ όταν γύρισα σπίτι μου άνοιξα τον υπολογιστή και έψαχνα να βρω τι μεταγραφές έχει κάνει ο Αρης, αν τον πήρε ο Κινέζος και άλλα τέτοια. Αυτή είναι η αλήθεια.»

“H γυναικεία υδατοσφαίριση ψυχορραγεί”

«Η γυναικεία υδατοσφαίριση είναι ένα άθλημα που ψυχορραγεί. Αυτή τη στιγμή στις μίνι κορασίδες υπάρχουν 13 σωματεία σε όλη την Ελλάδα. Και από αυτές τις ομάδες, σχεδόν καμία δεν συμπληρώνει δεκαπεντάδα. Αν όλες αυτές οι κορασίδες φτάνουν να παίξουν στην Α1 , δεν φτάνουν να έχουν όλες οι ομάδες αθλήτριες. Είναι μεγάλο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σαν γυναικείο γουότερ πόλο, γιατί το ανδρικό είναι εντελώς διαφορετικό.

Έχουμε τρομερή έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων. Το πόλο είναι άθλημα ακριβό όσον αφορά στη συντήρηση της πισίνας και οι Δήμοι δεν ενδιαφέρονται καν για πόλο, αλλά για τους δημότες τους και σωστά κάνουν και πως να πάρουν χρήματα να συντηρήσουν τις πισίνες. Για να καταλάβετε, οι πρωταθλήτριες ομάδες του Ολυμπιακού κάνουν προπόνηση 9,5 ώρα το βράδυ. Δηλαδή ένας πατέρας που εργάζεται όλη μέρα, πρέπει να το πάει, να περιμένει ως τις 11 να τελειώσει και μετά να το πάρει σπίτι να φάει και να κοιμηθεί, ένα ιδιαίτερα δύσκολο πρόγραμμα. Κάποια στιγμή ο γονέας κουράζεται και σταματάει να πηγαίνει το παιδί για προπόνηση.»

“Θα φτάσουμε σε σημείο να μην έχουμε πολλές αθλήτριες”

Τα περισσότερα κολυμβητήρια είναι ανοιχτά και ειδικά τους χειμερινούς μήνες , το κρύο είναι τέτοιο που δεν τραβάει παιδί στην πισίνα. Ειδικά τα κορίτσια και το λέω γιατί έχουμε τεράστιο ανταγωνισμό από την καλλιτεχνική κολύμβηση που παίρνει όλα τα κορίτσια. Και αυτό συμβαίνει γιατί ένα κορίτσι 10-11 ετών θέλει να φτιάξει τα μαλλιά, να βαφτεί, να παίξει μουσική με τις φίλες της και όχι να πλακώνεται με τις άλλες ομάδες μέσα στο νερό. Είμαστε σε ένα πολύ δύσκολο σημείο. Πολλοί δεν το καταλαβαίνουν γιατί βλέπουν μόνο τις επιτυχίες που είναι η κορυφή του παγόβουνου. Θα φτάσουμε σε σημείο να μην έχουμε πολλές αθλήτριες με ότι αυτό συνεπάγεται για τις Εθνικές ομάδες.

“Η Αμερική μόνο στην Καλιφόρνια έχει 26.000 πολίστριες”

Είναι η πρώτη χρονιά που όλες οι Εθνικές ομάδες γυναικών κατέκτησαν μετάλλιο, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί όσα χρόνια στέλνει η ΚΟΕ ομάδες σε όλες τις διοργανώσεις. Κερδίσαμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα νικώντας τις ΗΠΑ. Η Αμερική μόνο στην Καλιφόρνια έχει 26.000 αθλήτριες. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε 1500 δελτία μόνο. Η Ουγγαρία μόνο στη Βουδαπέστη έχει 50 πισίνες και η Εθνική ομάδα κάνει προπόνηση αποκλειστικά σε δική της πισίνα, με σάουνα, γυμναστήριο, εστιατόριο. Για μας, αυτό είναι όνειρο απατηλό.

Μητσοτάκης: “Γιώργο αυτό δεν είναι δίκαιο. Σε παρακαλώ άλλαξε το”

«Δεν υπάρχει καμία προβολή για το άθλημα, δεν υπάρχει τίποτα. Για πρώτη φορά φέτος η ΕΡΤ θα δείχνει ένα παιχνίδι πρωταθλήματος ανδρών και ένα γυναικών. Για μας είναι κάτι το φανταστικό γιατί θα μπούμε στα σπίτια όλων των Ελλήνων. Είναι ένα άθλημα πολύ δύσκολο να το καταλάβεις και να το παρακολουθήσεις, οπότε με την εξοικείωση θα έρθει και το ενδιαφέρον. Ηταν κάτι που το ζητήσαμε όταν γυρίσαμε από τη Σιγκαπούρη και συναντηθήκαμε με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Είπαμε κάποια πράγματα για τις εγκαταστάσεις και ανέφερε μία κοπέλα ότι “ξέρετε κάτι, η ΕΡΤ δείχνει μόνο τους άνδρες” Kαι εκείνη την ώρα ο Πρωθυπουργός λέει στο Γενικό Γραμματέα, “Γιώργο αυτό δεν είναι δίκαιο. Σε παρακαλώ άλλαξε το”. Kαι εκείνη τη στιγμή άλλαξε η απόφαση και η ΕΡΤ θα δείχνει και τις γυναίκες. Για μας είναι τεράστια προβολή να υπάρχει κάθε εβδομάδα ένα παιχνίδι στην τηλεόραση. Εστω και 100 παιδιά να το δουν, για μας είναι κέρδος.»