Χολμς: Είμαι εδώ και είμαι έτοιμος, πάμε να πάρουμε το 8o

Δείτε μέσα από την κάμερα του SPORT24 τις πρώτες δηλώσεις του νέου σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR, Ρισόν Χολμς, κατά την άφιξή του στην Ελλάδα.

Ο Ρισόν Χολμς έφτασε στην Ελλάδα το βράδυ της Παρασκευής (8/8) προκειμένου να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Όπως γράφει στο SPORT24, ο 32χρονος Αμερικανός σέντερ μίλησε για την απόφασή του να αφήσει το NBA και να πει το “ναι” στον Παναθηναϊκό AKTOR, όπως και για την υποδοχή που του επιφύλαξαν οι φίλοι της ομάδας στο αεροδρόμιο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ρισόν Χολμς:

Για το αν περίμενε την υποδοχή που έλαβε: “Όχι, καθόλου. Από τη στιγμή που μπήκα στο αεροπλάνο η αγάπη που μου έδωσαν οι φίλαθλοι με ενθουσίασε. Δεν μπορώ να περιμένω να μπω στο γήπεδο και να τους δώσω πίσω την αγάπη αυτή. Δεν έχω ζήσει ξανά κάτι τέτοιο. Το εκτιμώ πραγματικά”.

Για το ποιό ήταν το κλειδί για να αποδεχθεί την πρόταση του Παναθηναϊκού και να παίξει για πρώτη φορά στην Ευρώπη: “Το πώς με κυνήγησαν. Με ήθελαν. Μου έδωσαν την ιδέα, με ήθελαν εδώ, με χρειάζονταν. Αυτό σήμαινε πολλά για μένα, ήθελα να με θέλουν. Έρχομαι εδώ για να κάνω μεγάλα πράγματα. Είναι μια τεράστια ομάδα και είμαι χαρούμενος που θα είμαι μέρος αυτής της κληρονομιάς”.

Για το αν είχε κάποια συζήτηση με τον Αταμάν: “Είχα την ευκαιρία να μιλήσουμε για πολύ λίγο. Θα πούμε περισσότερα τώρα που είμαι εδώ. Ανυπομονώ να τον γνωρίσω, να γνωρίσω τα παιδιά”.

Για το αν έχει κάποιο μήνυμα για τον κόσμο: “Είμαι εδώ, είμαι έτοιμος, είμαι έτοιμος να είμαι ανταγωνιστικός, πάμε να πάρουμε το νούμερο 8”.

Για τη σχέση του με τον Κέντρικ Ναν: “Η σχέση μας πάει πίσω στο Σικάγο. Είμαστε από το ίδιο μέρος, προπονούμασταν στο ίδιο μέρος το καλοκαίρι. Μου μίλησε για τους φιλάθλους, τις απαιτήσεις για νίκες. Ήταν δύσκολο να πω όχι. Ανυπομονώ να νικήσω”.

Για το αν ο Παναθηναϊκός είναι βήμα για το ΝΒΑ ή αν σκοπεύει να μείνει και να κερδίσει τίτλους: “Είμαι εδώ για να κερδίσω. Η ομάδα με κυνήγησε, μου έδωσαν αγάπη από την αρχή, είμαι εδώ για να κερδίσω”.

Για την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο αεροδρόμιο: “Είναι απίθανο. Δεν μπορώ να το εκφράσω με λόγια, δεν το έχω ξανά ζήσει. Μόλις βγήκα από το αεροπλάνο η αγάπη ήταν άμεση. Ανυπομονώ να μπω στο γήπεδω και να επιστρέψω την αγάπη που μου έδωσαν”.

Για την ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ και όσα περιμένει στο γήπεδο: “Έχω δει βίντεο, έχω δει την ατμόσφαιρα, φίλαθλοι μου έχουν στείλει βίντεο. Φαντάζει υπέροχο, τρελό από την τηλεόραση. Το να παίζεις εκεί είναι κάτι που δεν μπορώ να φανταστώ, θέλω να βγώ στο γήπεδο και να το βιώσω ο ίδιος”.

Για τη σχέση του με τον Τζέριαν Γκραντ: “Δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσω μαζί του ακόμα. Δουλέψαμε μαζί όταν ήταν να μπούμε στο ντραφτ. Ανυπομονώ να δω όλα τα παιδιά”.