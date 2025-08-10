Χολμς για τη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό: “Ο Θεός κάνει πολλά περισσότερα από όσα θα μπορούσες ποτέ να φανταστείς”

Δύο tweets αφιέρωσε στη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό AKTOR ο Ρισόν Χολμς, με τον Αμερικανό να εκφράζει τον ενθουσιασμό του για τη μεταγραφή του στους πράσινους.

Ευλογημένος αισθάνεται ο Ρισόν Χολμς για την ευκαιρία να παίξει μπάσκετ στην Ελλάδα, όπως σημείωσε ο ίδιος στο twitter τα ξημερώματα της Κυριακής (10/8).

Όπως γράφει το SPORT24, ο νέος σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR έγραψε, σε ανάρτησή του, ότι ο Θεός κάνει πολλά περισσότερα από όσα θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί κανείς.

“Θα παίξω μπάσκετ στην Ελλάδα. Ο Θεός κάνει πολλά περισσότερα από όσα θα μπορούσες ποτέ να φανταστείς, ουάου” ήταν το πρώτο tweet του Χολμς, ο οποίος έδειξε τον ενθουσιασμό και την ανυπομονησία του και στην υποδοχή του στο “Ελ. Βενιζέλος”.

Στη συνέχεια έγραψε: “Ερωτεύεσαι το μπάσκετ ως παιδί και ποτέ δεν θα μπορούσες να φανταστείς τα μέρη στα οποία θα μπορούσε να σε οδηγήσει”.