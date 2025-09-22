Χρυσή Μπάλα: Ο Λουίς Ενρίκε καλύτερος προπονητής, η Σαρίνα Βίγκμαν στις γυναίκες

Χρυσή Μπάλα: Ο Λουίς Ενρίκε καλύτερος προπονητής, η Σαρίνα Βίγκμαν στις γυναίκεςΔιαβάζεται σε 1'
Ο Λουίς Ενρίκε είναι ο νικητής του βραβείου του κορυφαίου προπονητή της χρονιάς, ενώ η Σαρίνα Βίγκμαν κατέκτησε το βραβείο της κορυφαίας προπονήτριας του ποδοσφαίρου γυναικών.
Ο Λουίς Ενρίκε αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής στον κόσμο κατά την τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας.
Ο Ισπανός που κατέκτησε τα πάντα με την Παρί Σεν Ζερμέν την περασμένη σεζόν, επικράτησε, όπως αναμενόταν, στην κούρσα για τον τεχνικό της χρονιάς.
Παράλληλα, όπως γράφει το SPORT24, η Σαρίνα Βίγκμαν αναδείχθηκε κορυφαία προπονήτρια για το 2025.
Η προπονήτρια της εθνική ομάδας γυναικών της Αγγλίας κατέκτησε το βραβείο για δεύτερη φορά μετά το 2022.