Χρυσή Μπάλα: Ο Ντεμπελέ κατέκτησε το πολύτιμο τρόπαιο για πρώτη φορά

Στην Ευρώπη παραμένει η Χρυσή Μπάλα, καθώς ο Ουσμάν Ντεμπελέ διαδέχθηκε τον Ρόδρι ως “Καλύτερος Παίκτης”. Ο 28χρονος ηγέτης της Παρί Σεν Ζερμέν είναι ο νέος κάτοχος του βαρύτιμου τροπαίου για το 2025.

Η μεγαλύτερη δικαίωση του Ουσμάν Ντεμπελέ για την απόφαση να αφήσει την Μπαρτσελόνα το 2023 για την Παρί Σεν Ζερμέν ήρθε δύο χρόνια μετά στο “Théâtre du Châtelet” του Παρισιού.

Λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του πρώτου Champions League στην ιστορία της Παρί Σεν Ζερμέν, ο κορυφαίος παίκτης της γαλλικής ομάδας πήρε τη Χρυσή Μπάλα.

Όπως γράφει το SPORT24, ο 28χρονος διεθνής επιθετικός επικράτησε στο νήμα του Λαμίν Γιαμάλ κι έγινε ο 47ος διαφορετικός κάτοχος του βραβείου “Καλύτερος Ποδοσφαιριστής”.

Τη μαγική σεζόν 2024-25 ο Ντεμπελέ σε 53 ματς είχε απολογισμό 35 γκολ και 16 ασίστ, πανηγυρίζοντας με την Παρί εκτός από το Champions League, τη Ligue 1, το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ Γαλλίας.

Ο 28χρονος διεθνής επιθετικός δεν άντεξε μπροστά στην τεράστια επιτυχία που είχε μόλις σημειώσει και λύγισε πάνω στη σκηνή του “Théâtre du Châtelet” του Παρισιού.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντεμπελέ:

“Είναι απίστευτο αυτό που ζω. Δεν έχω λόγια ήταν μια καταπληκτική σεζόν με την Παρί Σεν Ζερμέν, συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με την καριέρα μου. Είναι πολύ βαρύ και σημαντικό αυτό που μου συμβαίνει. Το να κερδίζεις αυτό το τρόπαιο, το να στο δίνει ο Ροναλντίνο είναι απίστευτο και ξεπερνάει όσα έχω πέτυχει στην καριέρα μου. Ευχαριστώ την Παρί, τον πρόεδρο, όλη την ομάδα. Ήταν όλοι καταπληκτικοί από την πρώτη ημέρα.

Ο πρόεδρος ήταν καταπληκτικός από την πρώτη στιγμή, ήταν σαν πατέρας μου. Ευχαριστώ τον Λουίς Ενρίκε, με βοήθησε να φέρω την καριέρα μου εκεί που ήθελα. Τους συμπαίκτες μου, που χωρίς εσάς δεν θα ήμουν εδώ. Τις δύσκολες στιγμές ήμασταν εκεί ο ένας για τον άλλον. Πάντα η ομάδα είναι αυτή που κερδίζει.

Φυσικά ευχαριστώ την Ντόρτμουντ και τη Ρεν. Ένα από τα όνειρά μου ήταν να παίξω στην Μπαρτσελόνα. Αγωνιζόμουν δίπλα στον Ινιεστα και τον Μέσι. Δεν το είχα ως στόχο στην καριέρα μου, αλλά είναι κάτι απίστευτο να το πετυχαίνεις στην καριέρα σου. Κλείνει ο κύκλος της περσινής χρονιάς που κατακτήσαμε τα πάντα με την Παρί με ένα προσωπικό ρεκόρ. Ευχαριστώ επίσης τους ανθρώπους της εθνικής ομάδας της Γαλλίας που μου δείχνουν εμπιστοσύνη και στα εύκολα και στα δύσκολα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την ιδιαίτερη πατρίδα μου, το Εβρέ. Όλοι οι άνθρωποι της πόλης ήταν καταπληκτικοί μαζί μου και είμαι χαρούμενους που μεγάλωσα σε μία τέτοια πόλη. Κλείνοντας να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τη μητέρα μου. Ήταν πάντα εκεί και με στήριζε στις δύσκολες στιγμές. Ευχαριστώ τον ατζέντη μου. Πάντα πίστευε σε εμένα, πάντα μου έδινε κίνητρο. Να είστε καλά”.

Ο αριθμός κατακτήσεων της Χρυσής Μπάλας

8 κατακτήσεις: Λιονέλ Μέσι

Λιονέλ Μέσι 5 κατακτήσεις: Κριστιάνο Ρονάλντο.

Κριστιάνο Ρονάλντο. 3 κατακτήσεις: Μισέλ Πλατινί, Γιόχαν Κρόιφ, Μάρκο Φαν Μπάστεν

Μισέλ Πλατινί, Γιόχαν Κρόιφ, Μάρκο Φαν Μπάστεν 2 κατακτήσεις: Φραντς Μπεκενμπάουερ, Ρονάλντο, Αλφρέδο Ντι Στέφανο, Κέβιν Κίγκα, Καρλ – Χάιν Ρουμενίγκε

Φραντς Μπεκενμπάουερ, Ρονάλντο, Αλφρέδο Ντι Στέφανο, Κέβιν Κίγκα, Καρλ – Χάιν Ρουμενίγκε 1 κατάκτηση: Λουίς Σουάρες, Εουσέμπιο, Μπόμπι Τσάρλτον, Ρεϊμόντ Κόπα, Γκερντ Μίλερ, Ζινεντίν Ζιντάν, Τζιάνι Ριβέρα, Ρουντ Γκούλιτ, Λόταρ Ματέους, Ρομπέρτο Μπάζιο, Χρίστο Στόιτσκοφ, Αντρέι Σεβτσένκο, Τζορτζ Μπεστ, Άλαν Σίμονσεν, Ροναλντίνιο, Λεβ Γιασίν, Φλοριάν Άλμερτ, Ζαν – Πιέρ Παπέν, Τζορτζ Γουεά, Ματίας Σάμες, Ριβάλντο, Λουίς Φίγκο, Μάικλ Όουεν, Πάβελ Νέντβεντ, Φάμπιο Καναβάρο, Κακά, Λούκα Μόντριτς, Καρίμ Μπενζεμά, Ρόδρι, Ουσμάν Ντεμπελέ

Οι νικητές της Χρυσής Μπάλας από το 1956 μέχρι σήμερα: