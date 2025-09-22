Χρυσή Μπάλα: Οι 10 τελικοί υποψήφιοι για το φετινό βραβείο

Χρυσή Μπάλα: Οι 10 τελικοί υποψήφιοι για το φετινό βραβείοΔιαβάζεται σε 1'
Με τις θέσεις 30 ως 11 να έχουν ανακοινωθεί, μόλις 10 ποδοσφαιριστές απομένουν για να μάθουμε τον κορυφαίο στον πλανήτη.
Με 20 από τους 30 υποψηφίους να έχουν ήδη ανακοινωθεί στις θέσεις 11 ως και 30, μόνο 10 ποδοσφαιριστές απομένουν για να μάθουμε ποιος θα κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα του 2025.
Δέκα κορυφαίοι ποδοσφαιριστές που είχαν εξαιρετική σεζόν εκ των οποίων ένας θα αναδειχθεί ο κορυφαίος. Μεταξύ τους, όπως γράφει το SPORT24, πέντε παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν που κατέκτησε το πρώτο Champions League της ιστορίας της.
Οι 10 υποψήφιοι
- Ουσμάν Ντεμπελέ (Γαλλία, Παρί)
- Λαμίν Γιαμάλ (Ισπανία, Μπαρτσελόνα)
- Ραφίνια (Βραζιλία, Μπαρτσελόνα)
- Βιτίνια (Βραζιλία, Παρί)
- Ασράφ Χακίμι (Μαρόκο, Παρί)
- Κόουλ Πάλμερ (Αγγλία, Τσέλσι)
- Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία, Ρεάλ Μαδρίτης)
- Νούνο Μέντεζ (Πορτογαλία, Παρί)
- Μο Σαλάχ (Αίγυπτος, Λίβερπουλ)
- Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα (Ιταλία, Παρί)