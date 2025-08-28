Χριστουδουλίδης: “Δεν ήταν εφικτό για τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έρθει στη Λεμεσό για αγώνα της Ελλάδας”

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα δώσει το “παρών” στη Λεμεσό για τον αγώνα της Εθνικής ομάδας.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κάλεσε αρχηγούς κρατών να παραβρεθούν στο γήπεδο “Σπύρος Κυπριανού” για το EuroBasket 2025, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι ανάμεσα στους προσκεκλημένους.

Ωστόσο, όπως γράφει το SPORT24, ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν κατέστη δυνατόν να βρεθεί στη Λεμεσό για τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας, ούτε για την αναμέτρηση της Κύπρου με την Ελλάδα, όπως δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Οι δηλώσεις του Νίκου Χριστουδουλίδη:

“Είχα αναφέρει ότι το EuroBasket είναι μια σημαντική αθλητική εκδήλωση, είναι η πρώτη και θα ακολουθήσουν και άλλες. Έχουμε επενδύσει ως Πολιτεία, ως κυβέρνηση σε αυτή τη διοργάνωση γιατί το έχουμε προσεγγίσει από την πρώτη στιγμή ως επένδυση για τη νεολαία, για το μέλλον της νέας γενιάς. Είμαι εδώ για να στείλω ξανά αυτό το μήνυμα και να στηρίξω την εθνική μας σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια.

Είμαστε υπερήφανοι για τα παιδιά μας και είμαι σίγουρος ότι θα απολαύσουμε τα παιδια. Είμαστε εδώ για να κερδίσουμε, το πιο σημαντικό σε αυτό το σημαντικό γεγονός είναι ότι από την πρώτη στιγμή το προσεγγίσαμε όπως το Ευρωμπάσκετ που κατέκτησε η Ελλάδα το 1987, που λειτούργησε ως εφαλτήριο για να τα νέα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και το μπάσκετ, αποφασίσαμε σε αυτό το πλαίσιο να διεκδικήσουμε και να επενδύσουμε οικονομικά. Δεν είναι κόστος, το βλέπουμε ως επένδυση στη νέα γενιά του τόπου.

Μοναδική ιστορική η στιγμή που θα ακουστεί κοινός εθνικός ύμνος και είμαι σίγουρος εκείνη την ημέρα για τη μαζική παρουσία του κόσμου στο γήπεδο.

Για το αν περιμένει ομολόγους του από άλλα κράτη: “Έχω καλέσει αριθμό αρχηγών κρατών, κάποιοι ανταποκρίθηκαν, θα είναι εδώ για να απολαύσουν τις εθνικές ομάδες των χωρών τους. Για τον Έλληνα πρωθυπουργό δεν ήταν εφικτό δυστυχώς να είναι στο παιχνίδι, ειδικά, Κύπρος – Ελλάδα”.

Για το γεγονός ότι η Κύπρος θα είναι στο διεθνές ενδιαφέρον για 8-10 ημέρες: “Η Κύπρος θα είναι και στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές ενδιαφέρον και είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα και την άρτια διοργάνωση. Πολλοί είχαν αμφιβολίες, όμως θεωρώ ότι το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει και την απόφαση και την πολύ σκληρή δουλειά που έχει γίνει”.