Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε 84-81: Ο Γουίλιαμς-Γκος σταμάτησε το πάρτι του Μπάλντουιν

Ο Τόμας Μασιούλις κέρδισε τον πρώην συνεργάτη του, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και η Ζάλγκιρις έκανε το 2/2 στην φετινή EuroLeague.

Το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της Ζάλγκιρις για φέτος σημαδεύτηκε από την μάχη δύο φίλων πρωταθλητών Ευρώπης στους πάγκους.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Γιασικεβίτσιους συνάντησε τον περσινό συνεργάτη του, Τόμας Μασιούλις και η Φενέρ έδωσε σκληρή μάχη με την Ζάλγκιρις, αλλά παρά το απίθανο σόου του Μπάλντουιν με 36 πόντους (τους 26 στο δεύτερο ημίχρονο), υπέστη την πρώτη της ήττα στην φετινή EuroLeague, αφού έχασε με 84-81 στο Κάουνας.

Ο Γουίλιαμς-Γκος ήταν εξαιρετικός πετυχαίνοντας 20 πόντους με 7/8 δίπονα, ενώ ο Φρανσίσκο που τον ακολούθησε σε απόδοση και σταμάτησε στους 18 ήταν καθοριστικός, αλλά είχε 3/7 βολές. Κάπως έτσι η Ζάλγκιρις έκανε το 2/2 στην φετινή EuroLeague.