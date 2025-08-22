Άγρια επίθεση σε βάρος υπαλλήλων καθαριότητας στον Ασπρόπυργο

Όμάδα νεαρών που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, έκλεισαν τον δρόμο αε απορριμματοφ’ορο, βγήκαν από το όχημα τους κι επιτέθηκαν στον οδηγό και τους άλλους δύο υπαλλήλους καθαριότητας.

Νέο περιστατικό βίας σε βάρος υπαλλήλων καθαριότητας σημειώθηκε αυτήν τη φορά στον Ασπρόπυργο, στη θέση Γκόριτσα.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε χθες αργά το βράδυ, όταν ξαφνικά ομάδα νεαρών ατόμων που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, έκλεισαν τον δρόμο στο απορριμματοφόρο, βγήκαν από το όχημα τους και επιτέθηκαν στον οδηγό και τους άλλους δύο υπαλλήλους καθαριότητας.

Αποτελέσμα του άγριου ξυλοδαρμού σε βάρος του άτυχου 56χρονου οδηγού ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του και ο ελαφρύς τραυματισμός των άλλων δύο υπαλλήλων.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι δύο δεν επιθυμούσαν μεταφορά στο νοσοκομείο και απλά τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο.

Οι άγνωστοι μέχρι στιγμής δράστες, αμέσως μετά την πράξη τους διέφυγαν από το σημείο, ενώ έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό τους διενεργεί η Ασφάλεια Δυτικής Αττικής.