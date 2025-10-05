Άγρια συμπλοκή 30 ατόμων στην Κυψέλη – 4 συλλήψεις ανηλίκων

Βίαιο περιστατικό μεταξύ δεκάδων ατόμων σημειώθηκε στην οδό Καυκάσου στην Κυψέλη, με αποτέλεσμα 4 ανήλικοι να συλληφθούν.

Άγρια συμπλοκή μεταξύ δεκάδων ατόμων σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (4/10) στην Κυψέλη, στην οδό Καυκάσου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αιτία του βίαου επεισοδίου, στο οποίο υπολογίζεται ότι συμμετείχαν 25 με 30 άτομα, παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστη.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που έσπευσαν στην περιοχή εντόπισαν δύο ανήλικους 15 και 13 ετών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αναγνωρίστηκαν από τα θύματα ως δράστες και συνελήφθησαν.

Παράλληλα, συνελήφθη ένας ακόμη ανήλικος 13 ετών για απείθεια καθώς επίσης και ένας 15χρονος, επειδή στην κατοχή του βρέθηκε ένα tazer.

Σε βάρος των δύο ανηλίκων ασκήθηκε σωματική βία και έφεραν χτυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα.

Οι ίδιοι- σύμφωνα με την αστυνομία- δεν θέλησαν να πάνε σε κάποιο νοσοκομείο.