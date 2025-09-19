Άγρια συμπλοκή στη Ζάκυνθο – 2 συλλήψεις, 1 τραυματίας

Άγριος καβγάς ξέσπασε σε κεντρικό σημείο της Ζακύνθου το βράδυ της Πέμπτης (18/9) μεταξύ τουλάχιστον 6 ατόμων. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε στη σύλληψη 2 ατόμων.

Άγρια συμπλοκή ξέσπασε στη Ζάκυνθο μεταξύ τουλάχιστον 6 ατόμων το βράδυ της Πέμπτης (18/9).

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:30 και ξεκίνησε από μία φραστική αντιπαράθεση δύο ατόμων.

Σύντομα, όμως, εξελίχθηκε σε άγριο καβγά με γρονθοκοπήματα, κλωτσιές και εκσφενδονισμό καρεκλών, τραπεζιών και ποτηριών, στον οποίο ενεπλάκησαν δύο παρέες.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε δίπλα στην πλατεία Αγίου Μάρκου στον πεζόδρομο της 21ης Μαΐου.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων, 26 και 40 ετών, ενώ από τη συμπλοκή τραυματίστηκε ελαφρά ένας εκ των εμπλεκόμενων, 32 ετών.

Η ΕΛ.ΑΣ αναζητεί τρία ακόμα άτομα που ενεπλάκησαν στο περιστατικό.