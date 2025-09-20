Άγρια συμπλοκή στο Ρέθυμνο: Έριξαν νεαρό σε τζαμαρία – Βίντεο

Άγριο περιστατικό μεταξύ νεαρών σημειώθηκε στο Ρέθυμνο με αποτέλεσμα ένα άτομο να καταλήξει στο νοσοκομείο.

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή.

Το συμβάν κατέγραψε κάτοικος της περιοχής και ανήρτησε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ομάδα νεαρών πιάστηκε στα χέρια με έναν εκ των εμπλεκομένων να καταλήγει σε γυάλινη τζαμαρία καταστήματος.

Από το επεισόδιο τραυματίστηκε ένας νεαρός άνδρας που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Κάτοικοι της περιοχής κάλεσαν την αστυνομία η οποία έσπευσε στο σημείο. Ωστόσο, όταν οι νεαροί αντιλήφθηκαν πως κατεύθυναν περιπολικά, τράπηκαν σε φυγή.