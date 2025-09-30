Άγριο ξύλο μεταξύ μαθητριών έξω από σχολείο στην Κω – Βίντεο

Ολοένα και συχνότερα τα περιστατικά βίας ανηλίκων. Αυτή τη φορά μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια έξω από σχολείο της Κω.

Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας έξω από σχολείο στην Κω, όταν δύο μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια.

Σε ένα από τα βίντεο που δημοσιεύει το “Βήμα της Κω”, φαίνεται οι μαθήτριες, να χτυπούν μέχρι και με γροθιές η μία την άλλη ενώ οι συμμαθητές τους τραβούν βίντεο.

Οι μαθήτριες έπεσαν στο πάτωμα κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τους και τότε παρενέβησαν κάποια κορίτσια για να τις χωρίσουν.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί και άλλα περιστατικά βίας μεταξύ μαθητών σε σχολεία του νησιού και οι γονείς έχουν ήδη ενημερώσει την αστυνομία, ζητώντας να ληφθούν μέτρα ώστε να προστατευτούν τα παιδιά τους.