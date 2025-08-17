Αιτωλοακαρνανία: Σε κωματώδη κατάσταση ανήλικη από αλκοόλ – Πέντε συλλήψεις

Πέντε συλλήψεις στον Βάλτο για πάρτι όπου 15χρονη κατέληξε σε νοσοκομείο σε ημικωματώδη κατάσταση από κατανάλωση αλκοόλ.

Στη σύλληψη πέντε ατόμων που φέρονται ως διοργανωτές πάρτι σε χωριό του Βάλτου, όπου μια 15χρονη κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και εντοπίστηκε σε κωματώδη κατάσταση, προχώρησε η Αστυνομία.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το agriniopress, συνελήφθησαν, ανήμερα Δεκαπενταύγουστο το απόγευμα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Εμπεσού, πέντε άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβίαση ειδικών ποινικών νόμων που αφορούν την προστασία ανηλίκων.

Ειδικότερα, τα ξημερώματα της ίδιας μέρας σε περιοχή του Ορεινού Βάλτου, κατά τη διεξαγωγή πάρτι σε υπαίθριο χώρο, ένα 15χρονο κορίτσι εντοπίστηκε σε ημικωματώδη κατάσταση λόγω μέθης και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Χαλκιόπουλου, στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείου Αγρινίου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας.