Άλιμος: Στις φλόγες τέσσερα αυτοκίνητα – Βίντεο

Τρία αυτοκίνητα κάηκαν ολοσχερώς και ένα ακόμη υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές το πρωί της Κυριακής στον Άλιμο.

Στις φλόγες τυλίχτηκαν λίγο πριν τις 8 το πρωί, τέσσερα αυτοκίνητα, στον Άλιμο. Tα τρία οχήματα κάηκαν ολοσχερώς, ενώ το ένα έχει υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η φωτιά ξεκίνησε από ένα αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν εν κινήσει και ο οδηγός του το εγκατέλειψε, και στη συνέχεια επεκτάθηκε στα διπλανά αυτοκίνητα τα οποία ήταν παρκαρισμένα σε κοντινή απόσταση.

Οι κάτοικοι της περιοχής είδαν τα τέσσερα οχήματα να έχουν πάρει φωτιά και να καίγονται επί της οδού Κορυτσάς και ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική.