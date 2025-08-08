Ανατολική Αττική: 10 συγκλονιστικά καρέ από τη φωτιά

Η φονική πυρκαγιά που συνεχίζει να σαρώνει την Ανατολική Αττική, μέσα από δέκα συγκλονιστικά στιγμιότυπα

Eφιαλτικές είναι οι στιγμές που ζουν οι κάτοικοι της Ανατολικής Αττικής, καθώς η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Κερατέα κινείται πλέον ανεξέλεγκτη.

Οι φλόγες τύλιξαν αρκετά σπίτια προκαλώντας ανεπανόρθωτες ζημιές, έχουν κάψει αρκετά στρέμματα γης και δασικών εκτάσεων, ενώ η τραγωδία κορυφώθηκε λίγο μετά τις 18:00, όταν ανακοινώθηκε ανθρώπινη απώλεια.

Οι εικόνες από τα μέτωπα της φωτιάς κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι συγκλονιστικές και αποτυπώνουν την αγωνία και τον θρήνο των ανθρώπων που βρέθηκαν αντιμέτωποι με την πύρινη λαίλαπα.

