Απανωτά περιστατικά βίας από νεαρούς και ανήλικους

Τέσσερα νέα περιστατικά βίας καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο σε διάφορες περιοχές της Αττικής ακόμη και μέσα και έξω από σχολεία.

Απανωτά περιστατικά βίας σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην συμβολή των οδών Μεσολογγίου και Παναγούλη στην Πεντέλη, όπου ομάδα 4-5 ανηλίκων επιτέθηκαν σε βάρος ενός 13χρονου και τον χτύπησαν στο χέρι.

Λίγο μετά τις 8 το βράδυ, ομάδα 6 ατόμων προσέγγισαν έναν 15χρονο, επί τις οδού Αγίου Ιωάννη Ρέντη στην περιοχή του Ρέντη και τον χτύπησαν στο πρόσωπο.

Το μεσημέρι, ένας 16χρονος Σύρος έπεσε θύμα επίθεσης από ομάδα 15-20 ατόμων έξω από το 4ο ΓΕΛ Αθηνών, στην οδό Σωνιέρου, στην περιοχή της Ομόνοιας, όπου τον ξυλοκόπησαν και του αφαίρεσαν το πορτοφόλι του.

Επίσης το μεσημέρι, ο διευθυντής του 41ου Λυκείου Αθηνών στην οδό Λέλας Καραγιάννη, στην Κυψέλη, κάλεσε την Αστυνομία για περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού σε βάρος ενός 17χρονου Έλληνα μαθητή με ρόπαλα από ομάδα τριών Αιγυπτίων, δύο 16χρονων και ενός 17χρονου, στο προαύλιο του σχολείου.

Οι ανήλικοι δράστες συνελήφθησαν και ο διευθυντής του σχολείου παρέδωσε τα ξύλινα ρόπαλα που χρησιμοποίησαν στους αστυνομικούς.