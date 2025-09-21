Καταγγελία για απειλές σε δικηγόρο που υπερασπίζεται Παλαιστίνιους – “Θα σε σαπίσω στο ξύλο”

Απειλητικά τηλεφωνήματα δέχθηκε δικηγόρος που έχει αναλάβει την υπεράσπιση Παλαιστινίων, σύμφωνα με καταγγελία της Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων Αθήνας. Άγνωστος την εξύβρισε και τη χαρακτήρισε “εχθρό του Ισραήλ”.

Απειλές δέχθηκε η δικηγόρος και μέλος της Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων Αθήνας (ΕΠΔΑ), Έφη Δούση, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει αναλάβει την υπεράσπιση τριών Παλαιστίνιων που καταγγέλλουν επίθεση από Ισραηλινούς στο Σύνταγμα. Όπως γνωστοποίησε η ΕΠΔΑ, οι απειλές εκτοξεύθηκαν την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, ακόμη και την ώρα που η ίδια βρισκόταν στη ΓΑΔΑ για να καταθέσει μήνυση στο Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας.

Ο άγνωστος δράστης, που εμφανίστηκε ως «Έλληνας εβραϊκής καταγωγής» και ισχυρίστηκε ότι υπηρετεί σε ειδική μονάδα του ισραηλινού στρατού, απείλησε ευθέως τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα της δικηγόρου, χρησιμοποιώντας υβριστικούς, ρατσιστικούς και σεξιστικούς χαρακτηρισμούς, χαρακτηρίζοντάς την «εχθρό του Ισραήλ» λόγω της υπεράσπισής της σε Παλαιστίνιους.

Η Εναλλακτική Παρέμβαση κάνει λόγο για ένα ακόμη περιστατικό σε μια ευρύτερη εκστρατεία στοχοποίησης δικηγόρων που υπερασπίζονται ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικότερα Παλαιστίνιους εντολείς, ενώ υπογραμμίζει ότι το περιστατικό εντάσσεται σε ένα ανησυχητικό μοτίβο επαναλαμβανόμενων απειλών και εκφοβισμών.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

«Τηλεφωνικές απειλές κατά της δικηγόρου και μέλους της Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων Αθήνας (ΕΠΔΑ) Έφης Δούση, «ως εχθρού του Ισραήλ»

Η Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων Αθήνας γνωστοποιεί την υποβολή έγκλησης στο Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της ΓΑΔΑ, αναφορικά με τις τηλεφωνικές απειλές που δέχθηκε η συνάδελφος και μέλος της ΕΠΔΑ, Έφη Δούση. Σημειώνουμε ότι η ίδια μαζί με άλλα δύο μέλη της Εναλλακτικής Παρέμβασης, τους Παναγιώτη Αντωνίου και Ευγενία Κουνιάκη, ανέλαβαν την εκπροσώπηση των τριών Παλαιστινίων αναφορικά με το επεισόδιο της 13.9.2025 στο Σύνταγμα, όπου δύο Ισραηλινοί, ένας άνδρας και μια γυναίκα τους εξύβρισαν και απείλησαν, ενώ όπως αποκαλύφθηκε στη συνέχεια ο άντρας είναι λοχίας της Ταξιαρχίας Γκολανί του IDF και ύποπτος τέλεσης εγκλημάτων πολέμου. Η υπόθεση αυτή εισήχθη με τη διαδικασία του Αυτοφώρου ενώπιον του Β’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, στις 15.09.2025 η οποία και αναβλήθηκε για τις 23.09.2025 [βλ. ανακοίνωση ].

Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, με σειρά ανώνυμων τηλεφωνημάτων – ακόμη και ενώ η συνάδελφος βρισκόταν εντός της ΓΑΔΑ για να προβεί στην καταγγελία – διατυπώθηκαν ευθείες απειλές κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και προσβολές της τιμής και της προσωπικότητάς της, συνοδευόμενες από χυδαίες ρατσιστικές και σεξιστικές ύβρεις.

Ενδεικτικά αναφέρουμε: «θα σε σαπίσω στο ξύλο», «θα σου ξεριζώσω τα χέρια και τα πόδια», «θα σας ανοίξουμε ομαδικούς τάφους», «θα προλάβεις τα δικαστήρια ή θα σε βρουν στο πολύφωτο;», «ακουσα ότι θες να αυτοκτονήσεις αληθεύει; Από το πολυφωτο. Σχοινάκι μικρό έχεις; Καρεκλίτσα; Λίγο θα κουνήσεις τα ποδαράκια σου. Δεν μου λες που θες να αυτοκτονήσεις, στην κρεβατοκάμαρα, στην κουζίνα», «Οι Αρχές οι δικές μας είναι το κράτος και μας υποστηρίζουν ό,τι και να κάνουμε. Στην κυριολεξία», «Που είναι το σπίτι σου; δεν χρειάζεται θα το βρω».

Ο απειλών ισχυρίστηκε ότι είναι Έλληνας εβραϊκής καταγωγής και την κυνηγά ως «εχθρό του Ισραήλ». Παράλληλα ανέφερε ότι υπηρετεί στην Σαγιερέτ Ματκάλ 13 , η οποία αποτελεί «Μονάδα Ειδικών Επιχειρήσεων» των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), αποστολή της οποίας -σύμφωνα με μια πρόχειρη αναζήτηση στο διαδίκτυο- είναι η διεξαγωγή ειδικών επιχειρήσεων εκτός συνόρων.

Το κίνητρο της στοχοποίησής της, όπως αποκαλύφθηκε από το περιεχόμενο των κλήσεων – μέρος των οποίων κατέγραψε και υπέβαλε μαζί με την κατάθεσή της στο Τμήμα – ήταν η υπεράσπιση των Παλαιστινίων που σηκώνουν τη σημαία της Παλαιστίνης την οποία ο δράστης χαρακτήρισε ως «πατσαβούρα».

Η επίθεση αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη εκστρατεία στοχοποίησης συνηγόρων που υπερασπίζονται Παλαιστίνιους και άλλους/-ες αγωνιστές/-ριες που εκφράζουν την αντίθεση τους στην γενοκτονία εις βάρος των Παλαιστινίων. Η συγκεκριμένη επίθεση φέρει ξεκάθαρα ρατσιστικά χαρακτηριστικά καθώς το κίνητρο επιλογής και στοχοποίησης της συναδέλφου δεν είναι η προσωπική της ιδιότητα, αλλά η ταύτισή της – στα μάτια του δράστη – με τον παλαιστινιακό λαό τον οποίο υπερασπίζεται. Για τον απειλούντα, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων την μετατρέπει σε «εχθρό του κράτους του Ισραήλ» και την αντιμετωπίζει ως «εκπρόσωπο» του στοχοποιημένου λαού.

Τον Δεκέμβριο του 2024 και τον Μάρτιο του 2025 , οι συνάδελφοι Άννυ Παπαρρούσου και Θανάσης Καμπαγιάννης, βρέθηκαν επίσης στο στόχαστρο με απειλές και στοχοποιήσεις από φασιστικούς κύκλους. Οι επαναλαμβανόμενες αυτές επιθέσεις συνθέτουν πλέον ένα σταθερό μοτίβο στοχοποίησης δικηγόρων που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η στοχοποίηση αυτή της συναδέλφου Έφης Δούση, έρχεται σε συνέχεια της υποκίνησης σε βία κατά των συνηγόρων υπεράσπισης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με απειλές και ψευδείς περιγραφές των γεγονότων, μετά την δικάσιμο της 15ης Σεπτεμβρίου 2025 από τον κατηγορούμενο και λοχία David Hadar. Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του OmniaTv , ο εν λόγω έσπευσε να ενημερώσει και να ζητήσει δημόσια την υποστήριξη ακροδεξιού «ινφλουένσερ» που σχετίζεται ανοιχτά με τον υπουργό «Εθνικής Ασφάλειας» του Ισραήλ ζητώντας από το «κράτος του Ισραήλ να χρησιμοποιήσει την δύναμη του» εν όψει της δίκης στην Αθήνα, αναδεικνύοντας την αλαζονεία και την αίσθηση ατιμωρησίας που καλλιεργεί το ίδιο το ισραηλινό κράτος στους εκπροσώπους του. Δεν είναι μια απλή δήλωση· είναι μια ευθεία προτροπή για άσκηση βίας.

Παράλληλα όμως, η αίσθηση ατιμωρησίας ενισχύεται από δηλώσεις όπως εκείνες του Έλληνα Πρωθυπουργού, που αρνείται να αναγνωρίσει τη γενοκτονία , τη στιγμή μάλιστα που η Ειδική Ανεξάρτητη Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ διαπιστώνει ότι στη Γάζα συντελούνται πράξεις γενοκτονίας. Τέτοιες δηλώσεις, τροφοδοτούν τη στοχοποίηση πολιτών – και μάλιστα συλλειτουργών της Δικαιοσύνης – και υποκινούν πράξεις μίσους εις βάρος τους. Η Ελλάδα, ως συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας (1948), έχει νομική υποχρέωση να προλαμβάνει, να διερευνά και να τιμωρεί πράξεις γενοκτονίας και συναφή εγκλήματα, καθώς και να προστατεύει υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προβαίνουν σε καταγγελίες τέτοιων παραβιάσεων καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που χαίρουν διεθνούς προστασίας, διασφαλίζοντας σε βασικά δικαιώματα, ίση μεταχείριση με τους ημεδαπούς.

Επιπλέον, οι νομικά απαράδεκτες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη και η στοχοποίηση αναγνωρισμένων Παλαιστίνιων προσφύγων, δεν συνάδουν με τον θεσμικό του ρόλο, αλλά αποτελούν έκφραση προσωπικών πολιτικών πεποιθήσεων που καταλήγουν στην υπεράσπιση της γενοκτονίας του κράτους του Ισραήλ εις βάρος των Παλαιστινίων. Σε μια περίοδο που ύποπτοι τέλεσης σοβαρών εγκλημάτων του διεθνούς δικαίου, εγκλημάτων πολέμου, γενοκτονικών και άλλων πράξεων, αλωνίζουν στην Ελλάδα με το πρόσχημα του τουρισμού ή/και της «χρυσής επένδυσης», ο αρμόδιος υπουργός αντί να αυστηροποιήσει τους ελέγχους για τους Ισραηλινούς πολίτες θέτοντας ως κριτήριο τη μη συμμετοχή τους σε εγκλήματα πολέμου στη Γάζα, επιτίθεται στους Παλαιστίνιους πρόσφυγες που διαμαρτύρονται για την γενοκτονία στη Γάζα και τον θάνατο των συγγενών τους.

Ομοίως, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφερόμενος στις πρόσφατες κινητοποιήσεις κατά Ισραηλινών τουριστών, δήλωσε ότι «Το Ισραήλ είναι ο μεγαλύτερος στρατηγικός σύμμαχος της Ελλάδας. Αυτές οι διαμαρτυρίες στόχευαν στο να ‘αυτοκτονήσουμε’ ως χώρα». Τέτοιες δηλώσεις όχι μόνο νομιμοποιούν την παρουσία και δράση υπόπτων εγκλημάτων πολέμου στην Ελλάδα, αλλά και παρουσιάζουν όσους διαμαρτύρονται για τη γενοκτονία και τους υπερασπιστές τους ως απειλή για τη χώρα, συμβάλλοντας στην περαιτέρω στοχοποίησή τους.

Απαιτούμε από τις αρμόδιες αρχές:

– Να διασφαλίσουν την προστασία της συναδέλφου, Έφης Δούση και όλων των δικηγόρων-υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

-Να διεξάγουν αποτελεσματική έρευνα για όλες τις υποθέσεις που σχετίζονται με απειλές και επιθέσεις σε βάρος πολιτών που εναντιώνονται στη γενοκτονία.

– Από την ελληνική κυβέρνηση να συμμορφωθεί πλήρως με τις συστάσεις της πρόσφατης Έκθεσης της Ανεξάρτητης Επιτροπής Έρευνας του ΟΗΕ, η οποία καλεί όλα τα κράτη να αναλάβουν δράση ώστε να αποτρέψουν και να καταστείλουν πράξεις γενοκτονίας, σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1948 και το εθιμικό διεθνές δίκαιο. Η κυβέρνησή οφείλει να εφαρμόσει πλήρως το διεθνές και εθνικό δίκαιο και να λάβει συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Καλούμε τον αλληλέγγυο κόσμο να παραβρεθεί στα Δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων (Κτίριο 3) την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, στη δίκη που αφορά την υπόθεση, για να στηρίξει έμπρακτα τους συναδέλφους και τους Παλαιστίνιους εντολείς τους.

Λευτεριά στην Παλαιστίνη».