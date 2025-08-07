Ασπρόπυργος: Αστυνομική επιχείρηση μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς – 17 συλλήψεις

Επιχείρηση στη Νέα Ζωή στον Ασπρόπυργο από την ΕΛ.ΑΣ μετά το σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε Ρομά και ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από πρωινές ώρες της Πέμπτης (7/8) κοινή επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και της ΔΑΟΕ στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα για διάφορα αδικήματα.

Η επιχείρηση είναι σε συνέχεια του περιστατικού που σημειώθηκε στην περιοχή τη Δευτέρα (4/8), όταν ξέσπασε σύγκρουση μεταξύ νεαρών Ρομά και ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση, με ανταλλαγή πυροβολισμών.

Πιο συγκεκριμένα, το επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας όταν υπήρξε έντονος διαπληκτισμός και συμπλοκή μεταξύ των δύο ομάδων.

Οι ομογενείς αποχώρησαν από το σημείο και κατέφυγαν σε ιδιωτική επιχείρηση κοντά στον καταυλισμό, η οποία φέρεται να ανήκει σε δύο εξ αυτών. Ωστόσο, η κατάσταση δεν εκτονώθηκε. Σύμφωνα με μαρτυρίες, σημειώθηκαν τουλάχιστον 40 πυροβολισμοί από τους νεαρούς Ρομά.

Από τα πυρά προκλήθηκαν υλικές ζημιές τόσο στο αυτοκίνητο των ομογενών όσο και στο κτίριο της επιχείρησης. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι αρκετές «αδέσποτες» σφαίρες κατέληξαν σε παρακείμενες κατοικίες, διαπερνώντας τοίχους και σκορπώντας τον τρόμο σε κατοίκους της περιοχής.