Ασπρόπυργος: Φωτιά στην περιοχή Σοφό – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο, στην περιοχή Σοφό. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν και εναέρια μέσα.

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 11:48 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα και δύο ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Στόχος των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι να περιορίσουν άμεσα τη φωτιά, προκειμένου να μην πάρει μεγάλες διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν.