Ασπροβάλτα: Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια – Πέντε τραυματίες

Πέντε τουρίστες τραυματίστηκαν από έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια το μεσημέρι της Πέμπτης.

Έκρηξη σε φιάλη υγραερίου σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε τουρίστες, ο ένας πιο σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στις 15.30. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Μαδύτου πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένας 41χρονος με σοβαρά εγκαύματα.

Και οι πέντε τραυματίες είναι υπήκοοι Σερβίας.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

