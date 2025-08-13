Αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά στο Μενίδι

Η επιχείρηση γίνεται σε καταυλισμό Ρομά, στο Μενίδι. Έχουν συλληφθεί τρία άτομα και έχουν κατασχεθεί διάφορες ναρκωτικές ουσίες και χάπια.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Δυτική Αττική, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας.

Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί τρία άτομα και έχουν ανευρεθεί και κατασχεθεί διάφορες ναρκωτικές ουσίες και χάπια. Με την ολοκλήρωση των ερευνών αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.