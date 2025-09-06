Athens Flying Week 2025: Εντυπωσιακές εικόνες από το αεροπορικό υπερθέαμα

Αεροπορικές επιδείξεις που κόβουν την ανάσα θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι επισκέπτες του Athens Flying Week 2025 που πραγματοποιείται στην Τανάγρα.

Άνοιξε σήμερα Σάββατο (6/9) τις πύλες του στην Τανάγρα το Athens Flying Week 2025, το μεγαλύτερο αεροπορικό υπερθέαμα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Χιλιάδες φίλοι της αεροπορίας αναμένεται να κατακλύσουν αυτό το διήμερο την έδρα της 114 Πτέρυγας Μάχης, για να ζήσουν μια καθηλωτική εμπειρία με μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας, σύγχρονα και παλαιότερα, αλλά και πτητικά μέσα όλων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν απογειώσεις και προσγειώσεις σε απόσταση αναπνοής, επιδείξεις αερομοντελισμού, καθώς και να περιηγηθούν στην εμπορική έκθεση και να ενημερωθούν για κάθε τύπου αεροπορική εκπαίδευση από αερολέσχες και πιλότους.

Στον χώρο λειτουργούν 15 εστιατόρια, ενώ οι διεθνείς συμμετοχές προσθέτουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο φετινό φαντασμαγορικό αεροπορικό σόου.

Η επίδειξη των αεροσκαφών ξεκίνησε στις 12:30 και θα διαρκέσει περίπου έως τις 20:00, προσφέροντας μοναδικές στιγμές σε όλους τους θεατές.

Athens Flying Week 2025: Στιγμιότυπα από την πρώτη ημέρα του αεροπορικού θεάματος

