Αχαΐα: Τη Δευτέρα η απολογία του 25χρονου που κατηγορείται για εμπρησμό

Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθεί ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό στην Αχαΐα έπειτα από προθεσμία που έλαβε.

Για τη Δευτέρα, 18 του μήνα ζήτησε και πήρε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή του Γηροκομείου της Αχαΐας για υπόθεση εμπρησμού.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών και μετά την ποινική δίωξη που του ασκήθηκε, παραπέμφθηκε σήμερα στον ανακριτή Πατρών, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί μεθαύριο, Δευτέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 25χρονος φέρεται να έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομείου, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας. Κάποιοι φέρεται να τον είδαν να βάζει φωτιά σε δασική έκταση κοντά στο Γηροκομείο, πιθανότατα στο Κωνσταντοπούλειο, το οποίο και εκκενώθηκε.

Περίοικοι ειδοποίησαν τους αστυνομικούς που λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς βρίσκονταν στην περιοχή και τον συνέλαβαν.