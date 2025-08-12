Μπλακάουτ στο πλοίο Ιονίς με 183 επιβάτες – Πλέει με μία μηχανή

Μπλακάουτ στο πλοίο Ιονίς με 183 επιβάτες – Πλέει με μία μηχανήΔιαβάζεται σε 1'
Κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος μετά από μπλακάουτ στο πλοίο Ιονίς με 183 επιβάτες και 25 μέλη πληρώματος.
- 12 Αυγούστου 2025 15:46
Συναγερμός έχει σημάνει, το μεσημέρι της Τρίτης (12/8), στο επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο «Ιονίς», όταν μπλακάουτ προκάλεσε ακυβερνησία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κέας και Μακρονήσου, με 183 επιβάτες και 25 μέλη πληρώματος, και κατευθύνεται με πολύ χαμηλή ταχύτητα προς το λιμάνι του Λαυρίου.
Κατόπιν μερικής αποκατάστασης της βλάβης, το πλοίο πλέει με την ισχύ μίας μηχανής, σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος.
Η κινητοποίηση είναι μεγάλη και στο σημείο σπεύδουν 2 σκάφη του Λιμενικού, 3 παραπλέοντα και 1 ρυμουλκό.
