Blue Star Μύκονος: Απαγόρευση απόπλου από τον Πειραιά – Τι συνέβη

Ταλαιπωρία, το πρωί της Κυριακής, για 665 επιβάτες του πλοίου Blue Star Μύκονος που ετοιμαζόταν για αναχώρηση από τον Πειραιά.

Απρόοπτο προέκυψε, το πρωί της Κυριακής (24/8), λίγο πριν την αναχώρηση του πλοίου Blue Star Μύκονος από το λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, παρουσιάστηκε δυσλειτουργία στο σύστημα ελέγχου καυσαερίων, με αποτέλεσμα να παραμένει αυτή τη στιγμή αγκυροβολημένο στον Πειραιά.

Στο πλοίο βρίσκονται 665 επιβάτες, 122 οχήματα, 122 δίκυκλα, 6 φορτηγά και ένα λεωφορείο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το προγραμματισμένο δρομολόγιο για Σύρο, Mύκονο, Εύδηλο και Καρλόβασι θα πραγματοποιηθεί με καθυστέρηση, αν και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας για την αναχώρηση του πλοίου.

Οι επιβάτες παραμένουν εντός του πλοίου, ενώ δρομολογούνται ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης.