Διακοπές ρεύματος σε 10 δήμους της Αττικής σήμερα (04/09) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα (04/09). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Πέμπτη (04/09) ο ΔΕΔΔΗΕ σε 10 περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Δήμος Αμαρουσίου

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΥΣΗΣ από 08:00 πμ – 12:00 μμ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΚΝΩΣΣΟΥ από 08:00 πμ – 04:00 μμ

Δήμος Αλίμου

Μονά/Ζυγά οδός: ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ απο κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Δήμος Αιγάλεω

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ από 08:00 πμ – 12:00 μμ

Δήμος Καισαριανής

Ζυγά οδός: ΗΡΩΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: Ν. ΕΦΕΣΣΟΥ έως κάθετο: ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: Ν. ΕΦΕΣΣΟΥ απο κάθετο: ΗΡΩΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός: ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ απο κάθετο: ΗΡΩΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Ζυγά οδός: ΔΑΜΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΗΡΩΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Ζυγά οδός: ΗΡΩΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Δήμος Πειραιώς

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΑΤΡ.ΙΩΑΚΕΙΜ 42 – 54 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός: ΣΑΛΕΠΟΥΛΑ 2 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά οδός: ΖΑΝΝΗ 15 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΠΑΡΤΗΣ απο κάθετο: Λ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ έως κάθετο: ΓΚΟΥΡΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΓ.ΟΡΟΥΣ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΟΛΥΝΘΟΥ απο κάθετο: ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ έως κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΡΟΔΟΠΗΣ απο κάθετο: ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ έως κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΒΙΤΩΛΙΩΝ απο κάθετο: ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ έως κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ έως κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Δήμος Χολαργού

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 08:00 πμ – 03:00 μμ

Δήμος Καλλιθέας

Ζυγά οδός: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ ΝΟ 44 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Ζυγά οδός: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 72 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 72 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Ζυγά οδός: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 70 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 60 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ απο κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ έως κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ ΝΟ 81 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 70 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός: ΓΡΥΠΑΡΗ απο κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 81 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 89 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά οδός: ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 87 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά οδός: ΑΡΚΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά οδός: ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΝΟ 3 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Δήμος Λαυρεωτικής

ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΟΡΙΚΟ ΟΔΟΙ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΟΣ ΛΕΩΦ. – ΚΩΝΣΤ/ΠΟΛΕΟΣ από 08:00 πμ – 04:00 μμ

Δήμος Αγίου Δημητρίου

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΤΡ.ΜΑΡΚΥΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΜΑΝΤΑ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: Μ.ΚΑΤΡΑΚΗ απο κάθετο: ΟΛΥΜΠΟΥ έως κάθετο: ΣΤΡ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΑΓΡΑΦΩΝ ΝΟ 74 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΤΡΙΚΑΛΩΝ απο κάθετο: ΙΟΚΑΣΤΗΣ έως κάθετο: ΠΡΕΒΕΖΗΣ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΙΟΚΑΣΤΗΣ απο κάθετο: ΣΟΥΛΙΟΥ έως κάθετο: ΤΡΙΚΑΛΩΝ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ

Ζυγά οδός: ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΟ 28 από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΝΔ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΓΕΩΡ.ΨΥΧΟΓΙΟΥ έως κάθετο: ΜΙΧ.ΚΑΡΑΟΛΗ από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΙΧ.ΚΑΡΑΟΛΗ απο κάθετο: ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έως κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΦΕΙΔΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 01:30 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΛΕΩΦ.ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ απο κάθετο: ΦΕΙΔΙΟΥ έως κάθετο: ΑΡΜΟΔΙΟΥ από: 01:30 μμ έως: 04:00 μμ

Δήμος Μεγάρων