Διακοπές ρεύματος σε 10 δήμους της Αττικής σήμερα (06/09) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα (06/09). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Σάββατο (06/09) ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά οι δήμοι:

Δήμος Γλυφάδας

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ απο κάθετο: ΠΡΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΛΕΩ.ΚΩΝ.ΑΘΑΝΑΤΟΥ από: 07:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΓΕΩΡ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ απο κάθετο: ΑΙΓΥΠΤΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΑΘΑΝΑΤΟΥ από: 07:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΑΘΑΝΑΤΟΥ απο κάθετο: ΑΙΓΥΠΤΟΥ έως κάθετο: ΑΝ.ΡΩΜΥΛΙΑΣ από: 07:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΥΣΗΣ απο κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ έως κάθετο: ΓΕΩΡ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ από: 07:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜ.ΒΕΡΕΛΗ έως κάθετο: ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ από: 07:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΝΟΥΡΙΑΣΣ απο κάθετο: ΛΕΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ από: 07:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜ.ΒΕΡΕΛΗ απο κάθετο: ΛΕΦ.ΚΩΝ.ΑΘΑΝΑΤΟΥ έως κάθετο: ΛΕΑΝΔΡΟΥ από: 07:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ έως κάθετο: ΑΘΩΝΟΣ ΝΟ 71 από: 09:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΤΟΛ.ΡΩΜΥΛΙΑΣ απο κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ από: 09:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ απο κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ έως κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ από: 09:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ απο κάθετο: ΠΑΜΒΩΡΙΔΟΣ έως κάθετο: ΠΡΟΥΣΗΣ από: 09:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΜΠΩΝ απο κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ έως κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ από: 09:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΕΩΡΩΝ απο κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΑΘΑΝΑΤΟΥ από: 09:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ έως κάθετο: ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΝΟ 47 από: 09:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΙΡΙΔΟΣ απο κάθετο: ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ έως κάθετο: ΤΑΙΝΑΡΟΥ από: 09:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΑΘΑΝΑΤΟΥ απο κάθετο: ΑΘΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΕΤΕΩΡΩΝ από: 09:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΙΝΑΡΟΥ απο κάθετο: ΙΡΙΔΟΣ έως κάθετο: ΚΥΚΛΑΔΩΝ από: 09:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΡΚΥΡΑΣ απο κάθετο: ΤΑΙΝΑΡΟΥ έως κάθετο: ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ από: 09:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΚΛΑΔΩΝ απο κάθετο: ΤΑΙΝΑΡΟΥ έως κάθετο: ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ από: 09:30 πμ έως: 04:30 μμ

Δήμος Πεντέλης

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως 12:00 μμ

Δήμος Καισαριανής

Μονά οδός:ΑΡΣΙΝΟΗΣ απο κάθετο: ΙΛΙΑΔΟΣ έως κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΦΙΛΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΑΡΣΙΝΟΗΣ έως κάθετο: ΗΡΩΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΙΛΙΑΔΟΣ απο κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΠΕΛΟΠΟΣ απο κάθετο: ΙΛΙΑΔΟΣ έως κάθετο: ΛΑΕΡΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ έως κάθετο: ΕΦΕΣΣΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Ζυγά οδός:ΗΡΩΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΛΑΕΡΤΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Ζυγά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ απο κάθετο: ΣΤΡ.ΤΡΙΓΓΕΤΑ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ έως κάθετο: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ

Δήμος Σαρωνικού

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΒΙΑ ΟΔΟΙ: ΕΠΑΡΧ. – ΟΔΟΣ – ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΠΛΑΤΟΝΟΣ ΑΓ. – ΤΡΙΑΔΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΛΕΩΦ. – ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΓΕΡΜΑΤΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΕΡΜΟΚ. – ΑΝΑΒΥΣΟΥ από: 08:00 πμ έως 12:00 μμ

Δήμος Πειραιώς

Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 36 – 40 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά οδός:ΝΟΤΑΡΑ 27 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝ.ΒΛΑΧΑΚΟΥ απο κάθετο: ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ έως κάθετο: ΜΗΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός:ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 20 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΖΕΑΣ απο κάθετο: ΣΚΥΛΙΤΣΗ έως κάθετο: ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΥΛΙΤΣΗ απο κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ έως κάθετο: ΖΕΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Δήμος Νέας Ερυθραίας

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ, ΚΥΘΝΟΥ, ΘΑΣΟΥ, ΡΟΔΩΝ, ΑΓ.ΜΑΥΡΑΣ, ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ, ΔΕΛΒΙΝΟΥ. από: 08:00 πμ έως 2:00 μμ

Δήμος Περιστερίου

ΒΥΡΩΝΟΣ – ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ – ΦΙΛΙΠΠΟΥ – ΠΑΡΑΣΧΟΥ – ΠΕΛΟΠΙΔΑ – ΚΩΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ από: 08:00 πμ έως 4:00 μμ

Δήμος Καλλιθέας

Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 36 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ έως κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 47 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 45 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ

Δήμος Παλαιού Φαλήρου

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ

Δήμος Κηφισιάς