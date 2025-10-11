Διακοπές ρεύματος σε 10 δήμους της Αττικής σήμερα (11/10) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα (11/10). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Σάββατο (11/10), ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά οι Δήμοι:

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΓ.ΣΩΤΗΡΟΣ – ΘΩΜΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ – ΙΑΠΕΤΟΥ. Από 6:30:00 πμ έως 4:30:00 μμ

ΤΑΥΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός: Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ από κάθετο: ΔΩΡΙΔΟΣ έως κάθετο: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ από: 07:30 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ από κάθετο: Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ έως κάθετο: ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ από: 07:30 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΔΩΡΙΔΟΣ από κάθετο: Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ έως κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ από: 07:30 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ από κάθετο: ΑΓ.ΑΝΝΗΣ έως κάθετο: ΡΕΜΑ ΠΡΟΦ.ΔΑΝΙΗΛ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ

Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΤΡΩΑΔΟΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ. Από 8:00:00 πμ έως 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 18 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός: ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ από κάθετο: ΠΟΥΛΙΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 205 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από κάθετο: ΜΕΛΙΤΑΙΩΝ έως κάθετο: ΦΥΛΑΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΦΥΛΑΣΙΩΝ από κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ

Μονά οδός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από κάθετο: ΦΥΛΑΣΣΙΩΝ έως κάθετο: ΦΙΛΙΣΤΡΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ

ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ

Μονά/Ζυγά οδός: ΡΑΜΠΕΣ Α+Β ΟΔΟΣ Α από κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΡΥΑΤΙΔΟΣ – ΘΕΟΤΟΚΟΥ – ΚΑΛΗΔΩΝΟΣ – ΛΟΧ.ΔΕΔΟΥΣΗ – ΑΛΚΜΗΝΗΣ – ΑΡΕΤΗΣ – ΠΗΛΕΩΣ – ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ – ΕΥΡΥΛΟΧΟΥ – ΘΕΜΙΔΟΣ – ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ – ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ – ΚΑΛΗΔΩΝΟΣ. Από 8:00:00 πμ έως 3:30:00 μμ

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ – ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ – ΚΑΝΑΡΗ – ΑΝΑΤ.ΡΩΜΥΛΙΑΣ – Β.ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ. Από 8:00:00 πμ έως 4:00:00 μμ

ΑΡΕΤΗΣ – ΠΕΛΑΣΓΩΝ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ. Από 1:30:00 μμ έως 4:30:00 μμ

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΛΟΥΤΣΑ – ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ – ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ – ΑΡΕΩΣ – ΑΙΓΑΙΟΥ – ΝΗΡΙΗΔΩΝ – ΡΟΔΟΥ – ΘΗΡΑΣ – ΠΟΡΟΥ – ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΩΝ – ΚΡΗΤΗΣ – ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΝΥΜΦΩΝ – ΠΑΝΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΕΣ – ΑΔΙΕΞΟΔΑ. Από 8:00:00 πμ έως 4:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΝΟ 8 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ από κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΓΡΥΠΑΡΗ από κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 47 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 40 – 44 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΝΟ 13 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά οδός: ΡΟΜΠΕΡ από κάθετο: ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ έως κάθετο: ΓΕΝ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός: ΓΕΝ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από κάθετο: ΜΑΤΡΩΖΟΥ έως κάθετο: ΓΕΝ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΝΟ 22 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΓΕΝ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από κάθετο: ΡΟΜΠΕΡ έως κάθετο: ΤΑΙΧΜΑΝ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός: ΜΑΤΡΩΖΟΥ από κάθετο: ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ έως κάθετο: ΓΕΝ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΤΡΙΠΟΥ 1 – 3 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός: ΓΡ. ΚΟΥΣΣΙΔΟΥ από κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ