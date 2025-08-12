Διακοπές ρεύματος σε 10 δήμους της Αττικής σήμερα (12/8) – Οι περιοχές

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος πραγματοποιεί και σήμερα, Τρίτη (12/08) ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Αναλυτικά οι δήμοι και οι δρόμοι.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά οι δήμοι και οι ώρες διακοπής:

Δήμος Αχαρνών

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ – ΠΙΝΔΟΥ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΣΤΡΙΦΤΟΥ. Από 6:30:00 πμ έως 5:30:00 μμ

Δήμος Φυλής

ΜΟΝΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ. Από 6:30:00 πμ έως 5:30:00 μμ

Δήμος Περιστερίου

ΒΕΡΓΑΣ – ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Από 7:30:00 πμ έως 12:30:00 μμ

ΤΖΩΝ ΚΕΝΕΝΤΥ – ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ – ΣΚΟΥΦΑ – ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ – ΜΙΑΟΥΛΗ – ΚΙΛΚΙΣ – ΒΕΡΒΑΙΝΩΝ – ΚΡΕΣΝΑΣ – ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ – ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ. Από 8:00:00 πμ έως 3:30:00 μμ

Δήμος Καλλιθέας

Ζυγά οδός: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Ζυγά οδός: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από κάθετο: ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Ζυγά οδός: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 84 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

Ζυγά οδός: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 128 έως κάθετο: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

Δήμος Καισαριανής

Μονά/Ζυγά οδός: ΛΥΔΙΑΣ από κάθετο: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ από κάθετο: ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ έως κάθετο: ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ από κάθετο: ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Ζυγά οδός: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ από κάθετο: ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΙΒΡΙΣΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΣΙΒΡΙΣΑΡΙΟΥ από κάθετο: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ έως κάθετο: ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ από κάθετο: ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ από κάθετο: ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ έως :ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 104 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός :ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ από κάθετο: ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ έως : ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 38 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Δήμος Χαλανδρίου

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ. Από 8:00:00 πμ έως 11:00:00 πμ

Δήμος Μαρκόπουλου ΜΕ

Π.ΡΑΦΤΗ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – ΟΙΤΥΛΟΥ – ΤΗΝΟΥ – ΠΕΥΚΩΝ – ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ – ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ – ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ – ΠΕΡΑΤΗ – ΣΑΜΟΥ – ΕΙΡΗΝΗΣ – ΛΑΜΙΑΣ – ΚΥΘΗΡΩΝ – ΠΡ.ΗΛΙΑ – ΦΙΛΑΙΔΩΝ – ΘΕΑΣ – ΑΘΗΝΑΣ – ΔΗΛΟΥ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Από 8:00:00 πμ έως 1:00:00 μμ

Δήμος Βούλας

Μονά/Ζυγά οδός: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟ 16 από κάθετο: έως κάθετο: Γ.ΠΑΠΑΔΡΕΟΥ από: 08:30 πμ έως: 09:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΟΥ από κάθετο: ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ έως κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 09:30 πμ

Δήμος Αμαρουσίου

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΡΑΤ. ΚΟΙΜΗΣΗ, ΕΡΕΣΣΟΥ, ΣΤΡΑΤ.ΔΑΓΚΛΗ, ΣΕΦΕΡΗ, ΕΦΤΑΛΙΩΤΗ, ΑΝΤΙΣΣΗΣ, ΛΕΣΒΙΟΥ. Από 10:00:00 πμ έως 12:30:00 μμ

Δήμος Αθηναίων