Διακοπές ρεύματος σε 10 δήμους της Αττικής σήμερα (28/8) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα (28/8). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Πέμπτη (28/8) ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά οι δήμοι και οι ώρες διακοπής:

Δήμος Αθηναίων

Ζυγά οδός: ΕΡΕΣΟΥ από κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΙΒΗΡΩΝ από κάθετο: ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΦΥΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά οδός: ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΥΠΡΟΥ από κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΙΒΗΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΛΙΟΣΙΩΝ από κάθετο: ΡΟΔΟΥ έως κάθετο: ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΔΕΜΕΛΤΖΗ από κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ έως κάθετο: ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Δήμος Οινόης

ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΟΙΝΟΗΣ. ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟ ΦΑΡΜΑΤΙΛ, ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΑΡΙΖΑ, ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ.

Δήμος Καλλιθέας

Μονά οδός: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ έως κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός: ΕΚΑΒΗΣ ΝΟ 12 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

Ζυγά οδός: ΕΚΑΒΗΣ ΝΟ 14 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

Δήμος Γλυφάδας

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΥΚΗΝΩΝ από κάθετο: ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ έως κάθετο: ΛΑΣΙΘΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ από κάθετο: ΑΝΘΕΩΝ έως κάθετο: ΜΥΚΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΡΕΤΗΣ από κάθετο: ΑΡΕΤΗΣ ΝΟ 67 έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ από κάθετο: ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΟ 5 έως κάθετο: ΛΑΣΙΘΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΛΑΣΙΘΙΟΥ από κάθετο: ΚΟΝΙΤΣΗΣ έως κάθετο: ΑΝΘΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ από κάθετο: ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΝΟ 84 από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

Μονά οδός: ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ από κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΝΟ 61 από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

Δήμος Κορυδαλλού

Ζυγά οδός: ΣΟΥΛΙΟΥ 44 από κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από κάθετο: ΣΟΥΛΙΟΥ έως κάθετο: ΣΕΡΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΕΡΡΩΝ από κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Δήμος Πειραιώς

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΠ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ από κάθετο: ΣΠ.ΛΑΜΠΡΟΥ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ από κάθετο: ΣΠ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ έως κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Δήμος Γαλατσίου

ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ: ΒΕΪΚΟΥ, ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ, ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ, ΔΙΔΥΜΟΤΩΝ, ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, ΑΦΑΙΑΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΥΔΡΑΣ, ΗΡΑΣ, ΛΕΣΒΟΥ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΔΗΛΟΥ.

Δήμος Αγ. Παρασκευής

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ.

Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΟΤΑΡΑ, ΛΑΣΗΘΙΟΥ, ΣΕΡΡΩΝ, ΓΛΗΝΟΥ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

Δήμος Ν. Ιωνίας