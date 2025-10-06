Διακοπές ρεύματος σε 10 δήμους της Αττικής σήμερα (6/10) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε ορισμένες περιοχές της Αττικής σήμερα (6/10). Δείτε αναλυτικά.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Δευτέρα (6/10), ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά οι Δήμοι:

ΜΟΣΧΑΤΟ

Μονά/Ζυγά οδός: ΒΟΛΟΥ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 07:30 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΙΝΔΟΥ απο κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ απο κάθετο: ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΡΟΔΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΓΡΑΜΜΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 80 έως κάθετο: ΝΟ 84 από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΚΑΜΠΟΥΡΗ έως κάθετο: ΝΟ 25 από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΡΟΥΜΕΛΗΣ απο κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΓΡΑΜΜΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΨΑΡΡΩΝ, ΣΠΕΤΣΩΝ, ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΜΙΑΟΥΛΗ από 08:00 πμ – 10:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός: ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ απο κάθετο: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ έως κάθετο: ΑΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός: ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 54 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Ζυγά οδός: ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ έως κάθετο: ΑΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΛΑΣΑΚΡΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΡΕΑΣ απο κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΡΕΑΣ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΝΟ 115 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ 65 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 47 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ απο κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΓΡΥΠΑΡΗ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 20 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Ζυγά οδός: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ έως κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ 89 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Ζυγά οδός: ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΝΟ 24 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά οδός: ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ απο κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΝΟ 9 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Ζυγά οδός: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ έως κάθετο: Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 106 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ έως κάθετο: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΝΟ 24 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός: ΚΛΑΔΑ απο κάθετο: ΑΝΤΙΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΜΑΡΚ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΚΛΑΔΑ ΝΟ 36 – 38 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Ζυγά οδός: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΝΟ 12 από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΙΛΙΟΥ απο κάθετο: ΛΑΣΙΘΙΟΥ έως κάθετο: ΙΛΙΟΥ ΝΟ 27 από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ απο κάθετο: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ έως κάθετο: ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΡΕΤΗΣ απο κάθετο: ΙΛΙΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ απο κάθετο: ΙΛΙΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – Π.ΡΑΦΤΗ – Λ.Π.ΡΑΦΤΗ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ – – ΔΡΟΣΙΑΣ – ΒΕΡΓΙΝΑΣ – ΠΕΥΚΩΝ – ΑΝΘΕΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ – ΠΕΡΑΝΤΗ – ΛΥΓΟΡΙ – ΚΗΠΩΝ – ΦΙΛΙΑΣ – ΙΚΑΡΩΝ – ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ – ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ – ΑΔΙΕΞΟΔΑ – ΔΑΦΝΗΣ – ΧΛΟΗΣ – ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ – ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ – ΕΛΛΗΣ – ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ – ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ – ΟΝΕΙΡΩΝ – ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΖΕΝΕΤΤΟΥ – ΤΗΝΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΓΚΕΛΙΑ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ – ΠΕΥΚΩΝ – ΕΚΑΒΗΣ – ΚΑΛΥΜΝΟΥ – ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ – ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ – ΣΚΑΦΙΔΑ – ΜΑΜΑΣΗ – ΑΡΤΕΜΙΟΣ – ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ – ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΑΓ.ΑΝΝΗΣ – ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ – ΚΩΣΤΗ – ΗΠΕΙΡΟΥ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – ΜΙΑΟΥΛΗ – ΣΜΥΡΝΗΣ – ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΝΙΑΣ – ΚΕΑΣ – ΔΑΦΝΗΣ – ΥΓΕΙΑΣ – ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ – ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ – ΑΓ.ΜΑΡΚΟΥ – ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ – ΧΑΛΚΗΣ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΣΥΡΟΥ – ΑΒΑΡΟΥ – ΑΘΗΝΑΙΩΝ – ΣΦΑΚΙΩΝ – ΠΑΡΟΥ – ΚΑΣΣΟΥ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – Π.ΡΑΦΤΗ – ΚΥΘΗΡΩΝ – ΒΗΣΑΝΗΣ – ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ – ΠΟΛΥΚΡΑΤΟΥΣ – ΛΕΩΝΙΔΑ – ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΣΑΜΟΥ – ΣΜΥΡΝΗΣ – ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ – ΑΝΘΕΩΝ – ΣΠΕΤΣΩΝ – ΝΑΞΟΥ – ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ – ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ – ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ – ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΣ – ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ – ΛΕΩΝΙΔΑ – ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ – ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ από 08:00 πμ – 11:00 πμ.

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ – Π.ΡΑΦΤΗ – ΟΙΤΥΛΟΥ – ΠΥΛΟΥ – ΤΗΝΟΥ – ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΕΙΡΗΝΗΣ – ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ – ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ – ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΠΕΡΑΚΗ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – ΛΑΜΙΑΣ – ΣΑΜΟΥ – ΚΥΘΗΡΩΝ – ΠΡΟΦΗΤΗ ΦΙΛΑΪΔΗ – ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ – ΔΗΛΟΥ – ΑΘΗΝΑΣ – ΘΕΑΣ – ΣΑΜΟΥ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ – ΑΔΙΕΞΟΔΑ από 11:00 πμ – 03:00 μμ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός: ΕΚΤΟΡΟΣ απο κάθετο: ΤΕΝΕΔΟΥ έως κάθετο: ΜΕΓΙΣΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά οδός: ΓΙΑΝΝΑΡΗ απο κάθετο: ΖΥΜΠΡΑΚΑΚΗ έως κάθετο: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 21 – 22 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΑΛΚΕΤΟΥ απο κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Ζυγά οδός: ΑΛΚΕΤΟΥ απο κάθετο: ΙΛΙΑΔΟΣ έως κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΚΑΨΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΕΤΣΟΒΟΥ απο κάθετο: ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ έως κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ ΝΟ 87 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΙΜΩΛΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 14 έως κάθετο: ΧΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΧΙΟΥ απο κάθετο: ΚΙΜΩΛΟΥ έως κάθετο: ΚΕΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: Δ.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

ΣΠΑΤΩΝ – ΛΟΥΤΣΑΣ

ΛΟΥΤΣΑ – ΒΕΛΑΝΙΔΕΖΑ – 29Η ΟΔΟΣ – ΚΕΡΑΣΙΑΣ – 33Η ΟΔΟΣ – ΒΑΪΩΝ – ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΡΕΘΥΜΝΟΥ – 24Η ΟΔΟΣ – 18Η ΟΔΟΣ – ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ – ΕΜΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΕΣ – ΑΔΙΕΞΟΔΑ από 08:00 πμ. – 04:00 μμ.

ΛΟΥΤΣΑ – ΚΡΗΤΗΣ – ΒΑΪΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ – ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΥ – 29Η ΟΔΟΣ – ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΦΥΓΟΥΣ – ΑΝΩΝΥΜΕΣ – ΑΔΙΕΞΟΔΑ από 08:00 πμ. – 04:00 μμ.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ