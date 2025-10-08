Διακοπές ρεύματος σε 10 δήμους της Αττικής σήμερα (8/10) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα (8/10). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Τετάρτη (8/10), ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Δήμος Αθηναίων

Ζυγά οδός: ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ απο κάθετο: ΓΕΝΑΔΙΟΥ έως κάθετο: ΣΟΥΤΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά οδός: ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ απο κάθετο: 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Ζυγά οδός: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ έως κάθετο: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Ζυγά οδός: ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός: ΘΗΡΑΣ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΡΜΩΝΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΙΒΙΑΣ.

Ζυγά οδός: ΠΑΤΗΣΙΩΝ απο κάθετο: ΚΥΘΝΟΥ έως κάθετο: ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά οδός: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ έως κάθετο: ΚΥΘΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

Ζυγά οδός: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ έως κάθετο: ΚΡΑΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά οδός: ΝΑΞΟΥ απο κάθετο: ΚΥΘΝΟΥ έως κάθετο: ΚΡΑΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά οδός: ΚΡΑΣΣΑ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά οδός: ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ ΝΟ 9 έως κάθετο: ΜΑΚΡΗ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ ΝΟ 9 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Ζυγά οδός: ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΜΗΘΥΜΝΗΣ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΒΩΜΟΥ απο κάθετο: ΚΡΙΣΣΗΣ έως κάθετο: ΠΥΘΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ

Μονά οδός: ΚΟΥΤΛΑΙΟΥ απο κάθετο: ΠΥΘΙΑΣ έως κάθετο: ΚΡΙΣΣΗΣ από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΥΘΙΑΣ απο κάθετο: ΑΕΤΩΝ έως κάθετο: ΕΡΑΤΟΥΣ από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ

Δήμος Λιοσίων Αχαρνών

ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗΣ – ΕΛΠΙΔΑΣ – ΑΘΗΝΑΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ – ΣΠΑΡΤΗΣ – ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ – ΕΡΜΙΟΝΗΣ – ΛΑΕΡΤΟΥ – ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ – ΑΘΗΝΑΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

Δήμος Παιανίας

ΠΑΙΑΝΙΑ – ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ – ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ – ΣΙΔΕΡΗ – ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗ – ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ Χ. – ΣΠΥΡΟΥ ΣΙΔΕΡΗ – ΕΙΡΗΝΗΣ – ΧΡΙΣΤΕΑ – ΚΑΝΔΡΗ – ΑΝΩΝΥΜΕΣ – ΑΔΙΕΞΟΔΑ

ΠΑΙΑΝΙΑ – ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ – ΧΑΡ.ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ – ΧΡΗΣΤΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΚΑΝΔΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΟΘΩΝΟΣ ΧΟΥΝΤΑ – ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ – ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ – ΠΕΔΟΥΛΑΣ ΚΥΠΡΟΥ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑ – ΙΩΑΝΝΗ ΣΙΔΕΡΗ – ΑΝΩΝΥΜΕΣ – ΑΔΙΕΞΟΔΑ

Δήμος Σαλαμίνας

Μονά/Ζυγά οδός: Λ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ – ΠΕΡΑΝΙ – ΚΥΡΙΖΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Δήμος Αιφιδνών Ωρωπού

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ, ΑΧΙΛΛΕΩΣ, ΘΕΤΙΔΟΣ, ΑΝΔΡΟΜΕΝΟΥΣ, ΣΕΦΕΡΗ, ΕΚΆΒΗΣ, ΚΙΡΚΗΣ, ΠΑΡΝΗΘΟΣ, ΟΛΥΜΠΟΥ, ΠΕΡΣΕΩΣ, ΑΞΙΟΥ, ΠΙΝΔΟΥ, ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ, ΧΕΛΜΟΥ, ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ, ΝΕΣΤΟΥ, ΑΧΕΛΩΟΥ, ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ, ΔΡΥΑΔΩΝ, ΝΥΜΦΩΝ, ΝΑΙΑΔΩΝ, ΒΑΪΟΦΟΡΟΥ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΑΛΑΜΑΝΑΣ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ, ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ, ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΕΛΥΤΗ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΓΑΛΗΝΟΥ, ΠΥΘΑΓΟΡΑ, ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ, ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ, ΚΙΟΥΡΙ, ΚΡΑΤΣΑ, ΑΡΕΤΑΙΟΥ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΦΕΛΕΩΣ, ΕΛΠΙΝΩΡΟΣ, ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ, ΜΥΚΑΛΗΣ, ΕΦΕΣΣΟΥ, ΣΜΥΡΝΗΣ, ΠΕΡΓΑΜΟΥ, ΠΛΑΤΑΙΩΝ, ΚΑΤΣΑΜΙΔΟΥ.

Δήμος Αγ. Δημητρίου

Μονά/Ζυγά οδός: ΛΕΩΦ.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Δήμος Καλλιθέας

Μονά οδός: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 17 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός: ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 65 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά οδός: ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 63 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

Ζυγά οδός: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΟ 80 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΟ 86 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΟ 82 – 84 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

Δήμος Κορυδαλλού

Μονά/Ζυγά οδός: ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΛΕΥΚΑΔΟΣ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΖΑΚΥΝΘΟΥ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΚΕΡΚΥΡΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΑΜΟΥ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΜΑΝΗΣ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ έως κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ έως κάθετο: ΝΟΤΑΡΑ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΘΗΡΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΑΤΣΟΥΚΑ απο κάθετο: ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΘΗΡΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΝΟΤΑΡΑ απο κάθετο: ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΔΟΙΡΑΝΗΣ απο κάθετο: ΜΑΤΣΟΥΚΑ έως κάθετο: ΖΑΚΥΝΘΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΗΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Δήμος Πειραιώς

Μονά/Ζυγά οδός: ΓΡΑΒΙΑΣ απο κάθετο: ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ έως κάθετο: Π.ΒΛΑΧΑΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά οδός: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 13 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Δήμος Χαϊδαρίου