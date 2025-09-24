Διακοπές ρεύματος σε 11 δήμους της Αττικής σήμερα (24/9) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε ορισμένες περιοχές της Αττικής σήμερα (24/9). Δείτε αναλυτικά.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Τετάρτη (24/9), ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Δήμος Αθηναίων

Μονά οδός: ΤΙΜΟΘΕΟΥ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Ζυγά οδός: ΑΠΠΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Ζυγά οδός: ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΧΡΥΣΑΦΗ έως κάθετο: ΑΙΔΕΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός: ΧΡΥΣΑΦΗ απο κάθετο: ΠΡΟΚΛΟΥ έως κάθετο: ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Ζυγά οδός: ΠΡΟΚΛΟΥ απο κάθετο: ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ έως κάθετο: ΗΓΗΣΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ απο κάθετο: ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ έως κάθετο: ΔΙΓΕΝΙ ΑΚΡΙΤΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΔΙΓΕΝΙ ΑΚΡΙΤΑ απο κάθετο: ΖΩΝΑΡΑ έως κάθετο: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ απο κάθετο: ΖΩΝΑΡΑ έως κάθετο: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: ΣΟΥΤΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός: Γ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΙΑΚ.ΤΡΙΒΩΛΗ έως κάθετο: ΣΟΦΙΑΝΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: Γ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΝΟ 7 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΕΡΡΩΝ απο κάθετο: ΦΙΛΙΠΠΩΝ έως κάθετο: ΜΗΤΡΟΔΩΡΟΥ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά οδός: ΑΡΓΟΥΣ απο κάθετο: ΣΕΡΡΩΝ έως κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΦΙΛΙΠΠΩΝ απο κάθετο: ΣΕΡΡΩΝ έως κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΛΥΓΚΕΩΣ απο κάθετο: ΑΡΓΟΥΣ έως κάθετο: ΜΗΤΡΟΔΩΡΟΥ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ

Ζυγά οδός: ΑΡΓΟΥΣ απο κάθετο: ΣΕΡΡΩΝ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ

Ζυγά οδός: ΑΓΛΑΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΟΙΧΑΛΙΑΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

Δήμος Ηρακλείου

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΑΡΚΙΣΣΩΝ, ΑΓΑΠΗΣ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.

Δήμος Χολαργού

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΙ Β.ΜΕΛΑ.

Δήμος Καλλιθέας

Μονά οδός: ΔΟΙΡΑΝΗΣ ΝΟ 9 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά οδός: ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 105 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΝΟ 46 από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά οδός: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΝΟ 13 από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά οδός: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 9 από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ

Δήμος Νίκαιας

Μονά οδός: ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε έως κάθετο: ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΥΔΡΑΣ έως κάθετο: ΑΝΩΓΕΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε έως κάθετο: ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ απο κάθετο: ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ ΤΕΡΜΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ απο κάθετο: ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΓΡΕΒΕΝΩΝ απο κάθετο: ΕΡΜΟΥ έως κάθετο: ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός: ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΝΟ 85 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Δήμος Περιστερίου

Λούβαρη

ΑΚΑΚΙΑΣ – ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΗΛΙΩΝ – ΚΡΟΝΟΥ – ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ – ΝΗΡΗΙΔΩΝ – ΜΟΥΣΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ – ΚΑΚΤΟΥ – ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ – ΜΟΥΣΩΝ – ΓΕΡΑΝΙΩΝ – ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ – ΥΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ – ΖΑΙΜΗ – ΣΚΟΥΦΑ – ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Δήμος Ν. Ψυχικού

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΜΑ, ΣΕΦΕΡΗ.

Δήμος Γλυφάδας

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ απο κάθετο: ΣΕΡΩΝ έως κάθετο: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΤΡ.ΜΑΚΡΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ έως κάθετο: ΣΤΡ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ απο κάθετο: ΔΗΜ.ΓΛΗΝΟΥ έως κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΕΛΑ έως κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑ απο κάθετο: ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ έως κάθετο: ΗΦΑΙΣΤΟΥ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ έως κάθετο: ΚΡΙΤΩΝΟΣ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΤΥΡΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΡΙΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΔΗΜΕΛΑ έως κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΑΡ.ΗΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ έως κάθετο: ΗΛΕΙΑΣ από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΗΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΠΑΡ.ΗΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ

Ζυγά οδός: ΚΡΗΤΗΣ ΝΟ 28 από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: Ν.ΖΕΡΒΑ απο κάθετο: ΛΑΖΑΡΙΔΗ έως κάθετο: ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΑΛΣΟΥΣ έως κάθετο: ΓΕΩΡ.ΚΟΝΔΥΛΗ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ απο κάθετο: Ν.ΖΕΡΒΑ έως κάθετο: ΓΕΩΡ.ΚΟΝΔΥΛΗ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ

Δήμος Πειραιώς

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ απο κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ έως κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Δήμος Ραφήνας

ΠΙΚΕΡΜΙ – ΕΡΕΣΣΟΥ – ΕΥΤΕΡΠΗΣ – ΚΡΗΤΗΣ – ΑΪΒΑΛΙΟΥ

ΠΙΚΕΡΜΙ – ΚΡΗΤΗΣ – ΕΡΕΣΣΟΥ – ΕΥΤΕΡΠΗΣ – ΑΪΒΑΛΙΟΥ

Δήμος Αγ. Παρασκευής