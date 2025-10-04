Διακοπές ρεύματος σε 11 δήμους της Αττικής σήμερα (4/10) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε ορισμένες περιοχές της Αττικής σήμερα (4/10). Δείτε αναλυτικά.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Σάββατο (4/10), ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά οι Δήμοι:

ΑΧΑΡΝΩΝ

Λ.ΤΑΤΟΙΟΥ – Λ.ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ – ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ Λ.ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ από 6:30 πμ έως 5:30 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 114 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ έως κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

Ζυγά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ απο κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΝΟ 18 από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΝΟ 23 από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΙΡΑΣ απο κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά οδός:ΝΙΚΗΤΑΡΑ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΝΟ 1 από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ έως κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΝΟ 19 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 45 από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά οδός:ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 45 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΟΥΚΑ ΚΑΙ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΩΤΗ. από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Ζυγά οδός:ΑΧΑΡΝΩΝ απο κάθετο: ΝΙΡΒΑΝΑ έως κάθετο: ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΡ.ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ απο κάθετο: ΣΥΡΟΥ έως κάθετο: ΚΥΨΕΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΚΥΨΕΛΗΣ απο κάθετο: ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ έως κάθετο: ΖΑΚΥΝΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΖΑΚΥΝΘΟΥ απο κάθετο: ΚΥΨΕΛΗΣ έως κάθετο: ΣΠΟΡΓΙΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΜΕΝΑΙΧΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΜΑΡΚ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΜΑΡΚ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΝΟ 79 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΚΛΑΔΑ έως κάθετο: ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΚΛΑΔΑ ΝΟ 22 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΚΛΑΔΑ ΝΟ 11 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΙΓΓΛΕΣΗ απο κάθετο: ΚΛΑΔΑ έως κάθετο: ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΤΥΦΡΥΣΤΟΥ απο κάθετο: ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ έως κάθετο: ΦΩΤΟΜΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΦΩΤΟΜΑΡΑ απο κάθετο: ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ έως κάθετο: ΑΓΛΑΟΝΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΑΓΛΑΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΦΩΤΟΜΑΡΑ έως κάθετο: ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΕΚΡΩΠΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Ζυγά οδός:ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ απο κάθετο: ΑΡΧΙΔΟΣ έως κάθετο: ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός:ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ απο κάθετο: ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ έως κάθετο: ΣΑΜΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός:ΣΑΜΑΡΑ απο κάθετο: ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ έως κάθετο: ΑΡΧΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Ζυγά οδός:ΣΚΙΑΘΟΥ απο κάθετο: ΑΙΛΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός:ΠΑΡΟΔΟΣ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ απο κάθετο: ΒΕΛΕΡΕΦΩΝΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΟΔΟΣ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 116 από: 08:00 μμ έως: 13:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ έως κάθετο: ΒΕΛΕΡΕΦΩΝΤΟΥ από: 08:00 μμ έως: 13:30 μμ

Ζυγά οδός:ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ απο κάθετο: ΧΟΡΤΑΤΖΗ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ απο κάθετο: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ έως κάθετο: ΣΕΡΑΦΗ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΕΙΔΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΦΕΙΔΙΟΥ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός:ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΜΟΔΙΟΥ έως κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός:ΑΡΜΟΔΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΝΟ 34 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός:ΗΡΟΔΟΤΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΠΑΘΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΤΑΝΤΑΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΚΩ έως κάθετο: ΚΑΡΠΑΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΝΤΑΛΟΥ απο κάθετο: ΚΩ έως κάθετο: ΣΤΑΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

ΝΙΚΑΙΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΚΗΝΩΝ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΓΡΙΒΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΟΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΑΙΩΝ έως κάθετο: ΜΑΚΡΩΝ ΤΕΙΧΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά οδός:ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΝΟ 7 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 87 έως κάθετο: ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά οδός:34ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟ 5 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΝΗΡΗΙΔΩΝ έως κάθετο: ΑΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΔΜΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΑΔΜΟΥ ΝΟ 11 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΝΑΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΔΟΥ απο κάθετο: ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ απο κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΛΑΚΗ ΣΑΝΤΑ έως κάθετο: ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΜΕΡΤΖΗ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΝΟ 6 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ – ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ – ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΗΣ – Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΠΙΠΙΝΟΥ – ΔΟΞΗΣ – ΝΕΜΕΑΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ – ΣΟΥΛΙΟΥ – ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ – ΡΟΥΣΒΕΛΤ – ΗΛΙΔΟΣ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – ΠΑΡΝΗΘΟΣ – ΠΑΤΡΩΝ – ΝΕΜΕΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΛΟΥΤΣΑ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ – Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ – ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ – ΕΡΜΟΥ – ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΛΕΣΒΟΥ – ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ – ΑΘΑΝΑΤΩΝ – ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ – ΡΟΔΩΝ – ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ – ΚΑΤΣΩΝΗ – ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ – ΟΛΥΜΠΟΥ – ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ – ΠΡΙΦΤΗ ΣΠ. – ΤΣΑΚΩΝΑ – ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

ΑΡΤΕΜΙΔΑ – ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – 46Η ΟΔΟΣ – ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΚΑΡΔΟΥΛΑΣ – 61Η ΟΔΟΣ – 60Η ΟΔΟΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ