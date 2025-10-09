Διακοπές ρεύματος σε 11 δήμους της Αττικής σήμερα (9/10) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα (9/10). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Πέμπτη (9/10), ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Δήμος Αθηναίων

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ έως κάθετο: ΜΑΡΑΣΛΗ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά οδός: ΜΑΡΑΣΛΗ απο κάθετο: ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ έως κάθετο: ΑΛΩΠΕΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Ζυγά οδός: ΚΕΡΚΥΡΑΣ απο κάθετο: ΣΚΥΡΟΥ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά οδός: ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΜΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΠΑΤΗΣΙΩΝ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΧΑΝΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΤΟΣΙΤΣΑ απο κάθετο: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ έως κάθετο: ΕΡΕΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός: ΕΡΕΣΟΥ απο κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΤΟΣΙΤΣΑ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΕΡΕΣΟΥ έως κάθετο: ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός: ΛΕΩΦ. ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ απο κάθετο: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

Μονά οδός: ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ απο κάθετο: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

Μονά οδός: ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

Ζυγά οδός: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

Μονά οδός: ΠΟΛΥΓΕΝΗ απο κάθετο: ΑΓ. ΛΟΥΚΑ έως κάθετο: ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ

Δήμος Γαλατσίου

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΚΑΒΗΣ, ΟΡΦΕΩΣ, ΡΕΑΣ.

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Π.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’, ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ, Σ.ΔΑΒΑΚΗ, ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ.

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΖΑΒΕΛΛΑ, ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ, ΝΟΤΑΡΑ, ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, ΕΚΑΛΗΣ, ΜΟΥΡΟΥΖΗ, ΠΥΘΑΓΟΡΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΛΕΩΦ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΥΨΟΣ Η ΛΕΩΦ.ΒΕΙΚΟΥ.

Δήμος Νέας Ιωνίας

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ, ΒΥΘΙΝΙΑΣ.

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

Δήμος Δάφνης

Μονά οδός: ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ απο κάθετο: ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ έως κάθετο: ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΝΟ 27 από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ

Ζυγά οδός: ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έως κάθετο: Γ.ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ

Ζυγά οδός: Γ.ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ απο κάθετο: ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ έως κάθετο: Γ.ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΝΟ 20 από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά οδός: Γ.ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΝΟ 25 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ

Δήμος Παπάγου

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΛΑΧΑΒΑ, ΔΗΜ. ΑΛΕΥΡΑ.

Δήμος Αγ. Παρασκευής

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ.

Δήμος Αγ. Βαρβάρας

ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ – ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ – ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – Δ.ΚΟΜΝΗΝΟΥ – ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ – ΚΑΤΣΑΡΟΥ

Δήμος Κορυδαλλού

Μονά/Ζυγά οδός: ΘΗΡΑΣ απο κάθετο: ΜΩΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ απο κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΘΗΡΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ απο κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΛΑΜΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΩΛΟΥ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΛΑΜΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΛΑΜΙΑΣ απο κάθετο: ΜΩΛΟΥ έως κάθετο: ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΛΕΥΚΑΔΟΣ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΚΕΡΚΥΡΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΛΕΡΟΥ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΚΕΡΚΥΡΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ έως κάθετο: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ απο κάθετο: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΕΡΚΥΡΑΣ απο κάθετο: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ έως κάθετο: ΛΕΥΚΑΔΟΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Δήμος Καλλιθέας

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 17Α από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 16 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά οδός: ΑΤΘΙΔΩΝ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ έως κάθετο: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΟ 18 – 20 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: Χ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ έως κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΈΣΠΕΡΟΣ ΚΛΕΙΣΤΌ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΙΟ ΚΑΛΛΙΘΈΑΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός: ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ ΝΟ 26 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΝΟ 11 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΝΟ 11 – 13 ΠΟΛ/ΚΙΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά οδός: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 179 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 179 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΓΡΙΒΑ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΝΟΥΣ απο κάθετο: ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΓΡΙΒΑΣ απο κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΓΡΙΒΑΣ ΝΟ 7 από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ απο κάθετο: ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ έως κάθετο: ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ ΝΟ 25 από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός: ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ ΝΟ 27 – 29 από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Δήμος Χαλανδρίου

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΝΕΛΑΟΥ, ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ, ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ, ΜΩΡΕΑΣ, ΜΕΡΚΟΥΡΗ, ΣΠΕΤΣΩΝ.

Δήμος Σπάτων – Βούλας