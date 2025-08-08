Διακοπές ρεύματος σε 11 δήμους της Αττικής σήμερα Παρασκευή (8/8) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα (8/8). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Παρασκευή (8/8) ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Δήμος Καισαριανής

Ζυγά οδός: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ από κάθετο: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΣΙΒΡΙΣΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ από κάθετο: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός: ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ από κάθετο: ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ έως κάθετο: ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ από κάθετο: ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ έως κάθετο: ΛΥΔΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΛΥΔΙΑΣ 11 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Δήμος Αθηναίων

Μονά/Ζυγά οδός: ΞΥΛΟΥΡΗ από κάθετο: ΓΑΝΥΜΗΔΟΥΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΟΥΡΤΙΟΥ από κάθετο: ΓΑΝΥΜΗΔΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΑΓΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΝΤΙΟΠΗΣ από κάθετο: ΑΚΑΣΙΟΥ έως κάθετο: ΚΟΥΡΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΜΕΝΟΥ ΑΡΤΗΣ από κάθετο: ΑΝΤΙΟΠΗΣ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΓΑΝΥΜΗΔΟΥΣ από κάθετο: ΚΟΥΡΤΙΟΥ έως κάθετο: ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΑΡΘΕΝΟΠΗΣ από κάθετο: ΓΑΝΥΜΗΔΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΤΙΟΠΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ από κάθετο: ΓΑΝΥΜΗΔΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΣΙΝΟΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΕΡΗΝΑΙΟΥ από κάθετο: ΚΟΥΡΤΙΟΥ έως κάθετο: ΟΡΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΛΛΙΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΣ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΔΗΜΗΤΡΑΣ απο κάθετο: ΑΜΦΙΑΡΑΟΥ έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΡΡΩΝ απο κάθετο: ΜΗΤΡΟΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛΛΙΠΩΝ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΛΙΠΩΝ απο κάθετο: ΣΕΡΡΩΝ έως κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΥΣ απο κάθετο: ΣΕΡΡΩΝ έως κάθετο: ΜΗΝΟΔΟΤΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

Δήμος Γαλατσίου

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΑΚΑΣΙΑΜΟΥ, ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ, ΧΑΤΖΗ, ΤΑΝΤΑΛΙΔΟΥ, ΒΥΖΗΙΝΟΥ

Δήμος Κερατσινίου

Μονά/Ζυγά οδός: ΔΙΓ.ΑΚΡΙΤΑ απο κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΜΑΚΡΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΑΝΤΑΣ από κάθετο: ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ έως κάθετο: ΧΙΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΑΚΡΗΣ από κάθετο: ΔΙΓ.ΑΚΡΙΤΑ έως κάθετο: ΧΙΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΧΙΛΗΣ από κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός: ΣΠΕΤΣΩΝ από κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ από κάθετο: ΔΙΓ.ΑΚΡΙΤΑ έως κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός: ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ απο κάθετο: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ έως κάθετο: ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ από: 12:30 μμ έως: 03:00 μμ

Δήμος Καλλιθέας

Ζυγά οδός: ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 134 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός: ΕΚΑΒΗΣ ΝΟ 3 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά οδός: ΕΚΑΒΗΣ ΝΟ 1 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά οδός: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 119 121 από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 112 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΑΤΘΙΔΩΝ ΝΟ 81 από: 09:00 πμ έως: 03:30 μμ

Ζυγά οδός: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ 60 – 62 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός: ΓΡΥΠΑΡΗ απο κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ έως κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 50 από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ

Δήμος Ασπροπύργου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ : ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ ΠΕΡΙΞ ΦΡΕΑΡ ΒΕΡΟΥΤΗ – ΚΩΣΤΑΚΟΣ – ΣΕΡΕΠΑΣ – ALPHA TRANSPORT

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ : ΠΕΡΙΞ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΝΤΕΛΙΑ – ΘΕΣΗ ΜΑΓΟΥΛΑ ΠΕΡΙΞ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΠΕΤΣΕΤΑΚΗΣ

Δήμος Σαρωνικού

ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ – ΛΕΩΦ.ΑΘΗΝΩΝ – ΣΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ

Δήμος Καματερού

Π.ΜΕΛΑ – ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ – ΡΟΔΟΥ – ΟΡΦΕΩΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ – ΑΧΙΛΛΕΩΣ – ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ – Ε.ΠΙΝΗ

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – ΔΑΒΑΚΗ – ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ – ΡΟΔΟΥ – ΑΓΑΠΗΣ – ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ – ΦΕΙΔΙΟΥ – ΚΑΔΜΟΥ – Λ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Δήμος Ραφήνας

ΠΙΚΕΡΜΙ – ΛΕΩΦ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΜΠΟΥΤΑΡΗ – ΠΛΗΣΙΟΝ 54 ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΩΝ 1944

Δήμος Μαρκόπουλου

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΕΔΔΗΕ

Δήμος Βούλας