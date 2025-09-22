Διακοπές ρεύματος σε 12 δήμους της Αττικής σήμερα (22/9) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε ορισμένες περιοχές της Αττικής σήμερα (22/9). Δείτε αναλυτικά.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Δευτέρα (22/9), ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Δήμος Αθηναίων

Ζυγά οδός: ΙΘΑΚΗΣ απο κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ έως κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά οδός: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΙΘΑΚΗΣ έως κάθετο: ΤΗΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά οδός: ΑΧΑΡΝΩΝ απο κάθετο: ΠΑΦΟΥ έως κάθετο: ΛΑΡΝΑΚΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Ζυγά οδός: ΘΗΡΑΣ απο κάθετο: ΦΥΛΗΣ έως κάθετο: ΘΗΡΑΣ 80 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Ζυγά οδός: ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ απο κάθετο: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΟΡΦΕΩΣ απο κάθετο: ΒΙΤΑΛΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΟΔΟΣ ΟΡΦΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΑΡΟΔΟΣ ΟΡΦΕΩΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός: ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ ΝΟ 12 – 14 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ – ΦΙΛΙΠΠΟΥ – ΠΑΡΑΣΧΟΥ – ΠΕΛΟΠΙΔΑ – ΒΥΡΩΝΟΣ – ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ – ΚΩΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ – ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΙΔ – ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΟΥ – ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΟΙΣΙΟΔΑΚΟΣ, ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ, ΜΙΘΡΙΔΑΤΟΥ, ΚΑΝΤΟΥΝΗ.

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΜΩΡΑΪΤΗ, ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ, ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ.

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΑΡΑΚΗ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ έως κάθετο: ΟΡΦΕΩΣ από: 12:00 μμ έως: 05:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΑΠΑΣΤΙΩΤΩΝ από: 12:00 μμ έως: 05:00 μμ

Μονά οδός:ΙΚΤΙΝΟΥ 1 από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

Δήμος Χαλανδρίου

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ, ΚΑΡΑΟΛΗ, Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ.

Δήμος Παιανίας

ΠΑΙΑΝΙΑ – ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΣΠ. – ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ – ΣΕΡΦΙΩΤΗ ΑΧΙΛΛΕΑ – ΠΑΡΟΔΟΣ – ΖΑΧΑΡΙΑ

Δήμος Δροσιάς

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ.

Δήμος Πειραιώς

Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΟΣΟΙΚΩΝ απο κάθετο: ΣΑΧΤΟΥΡΗ έως κάθετο: ΚΟΤΖΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΠΟΣΤΟΛΗ απο κάθετο: ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΝΕΟΣΟΙΚΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΛΛΕΤΗ απο κάθετο: ΛΕΚΚΑ έως κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Δήμος Περιστερίου

ΔΕΛΦΩΝ – ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ – ΑΙΜ.ΒΕΑΚΗ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ – ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΘΡΑΚΗΣ – ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ – ΣΠΕΤΣΩΝ – Κ.ΠΑΛΑΜΑ

ΑΙΜ.ΒΕΑΚΗ – ΚΝΩΣΣΟΥ – ΙΑΣΩΝΟΣ

Δήμος Πετρούπολης

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ – 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Δήμος Αλίμου

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΠΟΥΤΑ απο κάθετο: ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛΙΠΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ απο κάθετο: ΡΟΔΩΝ έως κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΩΝ απο κάθετο: ΚΥΒΕΛΗΣ έως κάθετο: ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΠΕΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ απο κάθετο: ΡΟΔΩΝ έως κάθετο: ΦΕΝΕΡΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΕΝΕΟΥ απο κάθετο: ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ έως κάθετο: ΚΥΨΕΛΗΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΣΤΗΡΑ απο κάθετο: ΦΕΝΕΟΥ έως κάθετο: ΚΙΛΚΙΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΤΣΑΡΗ απο κάθετο: ΚΥΒΕΛΗΣ έως κάθετο: ΚΙΛΚΙΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΨΕΛΗΣ απο κάθετο: ΚΥΒΕΛΗΣ έως κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΠΛΙΟΥ απο κάθετο: ΦΕΝΕΟΥ έως κάθετο: ΚΙΛΚΙΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΙΛΚΙΣ απο κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ έως κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Δήμος Καλλιθέας

Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΝΟ 19 – 21 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ έως κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ ΝΟ 3 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός:ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 42 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 42 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 40 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 40 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 38 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 54 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ έως κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ ΝΟ 12 από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ ΝΟ 8 – 10 από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Δήμος Γλυφάδας

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΡΕΘΥΜΝΟΥ έως κάθετο: ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ

Δήμος Αμαρουσίου

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΟΙΝΙΚΩΝ, ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ.

Δήμος Βριλησσίων