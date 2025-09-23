Διακοπές ρεύματος σε 12 δήμους της Αττικής σήμερα (23/9) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε ορισμένες περιοχές της Αττικής σήμερα (23/9). Δείτε αναλυτικά.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Τρίτη (23/9), ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Δήμος Καματερού

ΜΥΚΑΛΗΣ – ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ – ΞΑΝΘΗΣ – ΣΜΥΡΝΗΣ – ΑΙΟΛΟΥ – ΠΑΠΑΓΟΥ

Δήμος Κηφισιάς

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ.

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ.

Δήμος Αθηναίων

Μονά οδός: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 5 – 9 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΝΑΥΑΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ(ΤΑΚΗ) απο κάθετο: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ έως κάθετο: ΑΙΣΩΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΑΙΣΩΠΟΥ απο κάθετο: ΜΙΚΩΝΟΣ έως κάθετο: ΝΑΥΑΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ(ΤΑΚΗ) από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΜΙΚΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΑΙΣΩΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΑΓΑΝΙΠΠΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΑΝΙΠΠΗΣ απο κάθετο: ΛΥΚΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΟΥΓΚΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΒΟΚΟΥ έως κάθετο: ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΓΟΥΔΑ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΑ έως κάθετο: ΚΟΥΓΚΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΓΟΥΔΑ έως κάθετο: ΒΟΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΦΑΛΑ απο κάθετο: ΓΟΥΔΑ έως κάθετο: ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΒΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΣΤΡΑΛ

Μονά οδός:ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ απο κάθετο: ΧΕΡΣΩΝΟΣ έως κάθετο: ΗΛΙΑ ΡΟΓΚΑΚΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ

Δήμος Καλλιθέας

Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Ζυγά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά οδός:ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ απο κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ έως κάθετο: ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ ΝΟ 9 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Ζυγά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ απο κάθετο: ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟ 84 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΛΑΦΑΤΗ έως κάθετο: ΣΥΓΓΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Ζυγά οδός:ΣΥΓΓΡΟΥ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΒΑΛΕΣΤΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΟ 2 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΝΟ 97 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός:ΔΑΒΑΚΗ ΝΟ 20 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός:ΔΟΙΡΑΝΗΣ ΝΟ 2 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 41 – 43 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 32 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΟΙΡΑΝΗΣ απο κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ έως κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛ.ΠΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΒΑΛΕΣΤΡΑ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΑΛ.ΠΑΝΤΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΑΦΑΤΗ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΟ 8 από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ

Μονά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΝΟ 5 από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ

Δήμος Μαρκόπουλου

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – Π.ΡΑΦΤΗ – Λ.Π.ΡΑΦΤΗ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ – – ΔΡΟΣΙΑΣ – ΒΕΡΓΙΝΑΣ – ΠΕΥΚΩΝ – ΑΝΘΕΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ – ΠΕΡΑΝΤΗ – ΛΥΓΟΡΙ – ΚΗΠΩΝ – ΦΙΛΙΑΣ – ΙΚΑΡΩΝ – ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ – ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ – ΑΔΙΕΞΟΔΑ – ΔΑΦΝΗΣ – ΧΛΟΗΣ – ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ – ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ – ΕΛΛΗΣ – ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ – ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ – ΟΝΕΙΡΩΝ – ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΖΕΝΕΤΤΟΥ – ΤΗΝΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΓΚΕΛΙΑ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ – ΠΕΥΚΩΝ – ΕΚΑΒΗΣ – ΚΑΛΥΜΝΟΥ – ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ – ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ – ΣΚΑΦΙΔΑ – ΜΑΜΑΣΗ – ΑΡΤΕΜΙΟΣ – ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ – ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΑΓ.ΑΝΝΗΣ – ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ – ΚΩΣΤΗ – ΗΠΕΙΡΟΥ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – ΜΙΑΟΥΛΗ – ΣΜΥΡΝΗΣ – ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΝΙΑΣ – ΚΕΑΣ – ΔΑΦΝΗΣ – ΥΓΕΙΑΣ – ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ – ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ – ΑΓ.ΜΑΡΚΟΥ – ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ – ΧΑΛΚΗΣ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΣΥΡΟΥ – ΑΒΑΡΟΥ – ΑΘΗΝΑΙΩΝ – ΣΦΑΚΙΩΝ – ΠΑΡΟΥ – ΚΑΣΣΟΥ –

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – Π.ΡΑΦΤΗ – ΚΥΘΗΡΩΝ – ΒΗΣΑΝΗΣ – ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ – ΠΟΛΥΚΡΑΤΟΥΣ – ΛΕΩΝΙΔΑ – ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΣΑΜΟΥ – ΣΜΥΡΝΗΣ – ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ – ΑΝΘΕΩΝ – ΣΠΕΤΣΩΝ – ΝΑΞΟΥ – ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ – ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ – ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ – ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΣ – ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ – ΛΕΩΝΙΔΑ – ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ – ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ – Π.ΡΑΦΤΗ – ΟΙΤΥΛΟΥ – ΠΥΛΟΥ – ΤΗΝΟΥ – ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΕΙΡΗΝΗΣ – ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ – ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ – ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΠΕΡΑΚΗ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – ΛΑΜΙΑΣ – ΣΑΜΟΥ – ΚΥΘΗΡΩΝ – ΠΡΟΦΗΤΗ ΦΙΛΑΪΔΗ – ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ – ΔΗΛΟΥ – ΑΘΗΝΑΣ – ΘΕΑΣ – ΣΑΜΟΥ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ – ΑΔΙΕΞΟΔΑ

Δήμος Σπατών – Βούλας

ΛΟΥΤΣΑ – ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΣΤΥΛΙΔΟΣ – ΠΙΝΔΟΥ – ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΓΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΑΘΗΝΑΣ – ΣΜΥΡΝΗΣ – ΛΕΡΟΥ – ΖΥΓΟΒΙΤΣΙΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ – ΓΙΟΥΡΓΙΑ – ΕΙΡΗΝΗΣ

Δήμος Παιανία

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ – ΤΕΜΠΩΝ – ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ – ΜΑΡΑΙΤΗ – ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ – ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ – ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ – ΒΥΤΙΝΗΣ – ΣΟΥΛΙΟΥ – ΑΡΤΑΣ – ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

Δήμος Χολαργού

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ, ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ, ΒΟΥΤΣΙΝΑ.

Δήμος Αγ. Αναργύρων

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Δήμος Παλαιού Φαλήρου

Ζυγά οδός:ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΝΟ 6 έως κάθετο: ΜΟΥΣΩΝ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός:ΜΟΥΣΩΝ απο κάθετο: ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΕΩΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός:ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΝΟ 8 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Δήμος Χαλανδρίου

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, ΕΛΙΚΩΝΟΣ, ΠΕΛΛΗΣ.

Δήμος Μεταμόρφωσης