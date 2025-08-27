Διακοπές ρεύματος σε 12 δήμους της Αττικής σήμερα (27/8) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα (27/8). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Τετάρτη (27/8) ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Δήμος Αθηναίων

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ απο κάθετο: ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ έως κάθετο: ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΝΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ έως κάθετο: ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ απο κάθετο: ΙΛΛΥΡΙΑΣ έως κάθετο: ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ απο κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ έως κάθετο: ΒΟΥΛΓΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΑΓΑΝΙΠΠΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΑΝΙΠΠΗΣ απο κάθετο: ΛΥΚΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΟΥΓΚΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΒΟΚΟΥ έως κάθετο: ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΓΟΥΔΑ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΑ έως κάθετο: ΚΟΥΓΚΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΓΟΥΔΑ έως κάθετο: ΒΟΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΦΑΛΑ απο κάθετο: ΓΟΥΔΑ έως κάθετο: ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΒΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Ζυγά οδός:ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΗ απο κάθετο: ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ έως κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

Δήμος Καλλιθέας

Μονά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά οδός:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ ΝΟ 75 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

Ζυγά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΝΟ 72 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 97 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΝΟ 60 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΝΟ 72 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Ζυγά οδός:ΣΟΥΛΙΟΥ ΝΟ 48 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

Μονά οδός:ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 113 έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

Δήμος Πειραιά

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΘΩΝΗΣ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Δήμος Ελληνικού

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ

Δήμος Ζωγράφου

Ζυγά οδός:ΝΙΚ. ΞΥΛΟΥΡΗ απο κάθετο: ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΔΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Ζυγά οδός:ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΝΙΚ. ΞΥΛΟΥΡΗ έως κάθετο: ΛΟΧΑΓΟΥ ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Δήμος Ηλιούπολης

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΙΚΟΥ απο κάθετο: ΒΕΡΜΙΟΥ έως κάθετο: ΦΩΤΟΜΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ απο κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: ΣΤΡΑ.ΑΛΕΞ.ΠΑΠΑΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΣΤΡΑ.ΑΛΕΞ.ΠΑΠΑΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΓΚΙΩΝΑΣ απο κάθετο: ΒΕΡΜΙΟΥ έως κάθετο: ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως:11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΡΜΙΟΥ απο κάθετο: ΓΚΙΩΝΑΣ έως κάθετο: ΠΑΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ απο κάθετο: ΓΚΙΩΝΑΣ έως κάθετο: ΝΙΟΒΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡΑ.ΑΛΕΞ.ΠΑΠΑΓΟΥ απο κάθετο: ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ έως κάθετο: ΝΙΟΒΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Δήμος Νίκαιας

Μονά οδός:ΧΙΟΥ 3 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ απο κάθετο: ΧΙΟΥ έως κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Δήμος Γαλατσίου

ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ Λ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΔΩΡΙΕΩΝ, ΤΑΝΑΓΡΑΣ, ΝΙΚΗΤΑΡΑ, ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΣΑΜΟΥΗΛ, ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ, ΣΟΥΔΑΣ, ΡΕΘΥΜΝΝΗΣ, ΤΣΑΚΑΛΩΦ.

Δήμος Νέας Ερυθραίας

Επηρεάζονται οι παροχές επί των οδών Ηπείρου και Νικ. Πλαστήρα

Δήμος Κηφισίας

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΟΛΩΝΟΣ.

Δήμος Μελλισίων

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΑΣ.

Δήμος Ασπροπύργου